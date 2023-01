Mossoró amplia número de estagiários em Educação Especial para o ano letivo 2023. Nesta quarta-feira (18) a Secretaria de Educação reuniu os candidatos às novas vagas que estão abertas para este ano. Os estagiários selecionados irão atuar em salas de aulas que possuem crianças com deficiência. “Em 2022, a Prefeitura de Mossoró realizou a maior contratação de estagiários da história, chegando a mais de 600 auxiliares, dos quais mais de 500 continuam em atuação. Como estamos em processo de matrículas, novas crianças com deficiência foram matriculadas e, por isso, já estamos contratando mais estagiários”, explicou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

A Prefeitura de Mossoró dá sequência ao processo de seleção de estagiários para atuação em salas de aula que possuem crianças com deficiência.

Nesta quarta-feira (18), a Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio das Coordenadorias de Educação Especial e Desenvolvimento de Pessoal, reuniu candidatos às vagas que estão abertas para o ano letivo de 2023.

“Em 2022, a Prefeitura de Mossoró realizou a maior contratação de estagiários da história, chegando a mais de 600 auxiliares, dos quais mais de 500 continuam em atuação. Como estamos em processo de matrículas, novas crianças com deficiência foram matriculadas e, por isso, já estamos contratando mais estagiários”, explicou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

Os candidatos às vagas disponíveis para 2023 passam por quatro etapas até a contratação: primeiro eles preenchem o cadastro criado pela SME para a formação do banco de registros dos estudantes interessados em estagiar na Rede Municipal.

O formulário pode ser acessado no site da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br). Na sequência, é realizada uma triagem desse cadastro e, posteriormente, acontece a seleção na própria Secretaria. Por fim, os contratados são alocados nas unidades de ensino.

“O cadastro agiliza a contratação dos estagiários, assim como torna ainda mais democrático esse processo, mantendo um banco de dados sempre atualizado, facilitando a contratação dos auxiliares à medida que as vagas forem surgindo. Identificamos o perfil do candidato, a disponibilidade dele e, finalizadas as etapas da seleção, realizamos a contratação”, acrescentou a secretária Hubeônia Alencar.

A estudante de Pedagogia Karen Xavier participou da seleção na Secretaria Municipal de Educação, ressaltando a relevância da atividade prestada pelo auxiliar em sala de aula.

“Eu acredito que é de grande importância nosso papel aqui, auxiliando as crianças com deficiência. A Prefeitura está dando oportunidade tanto para nós, estagiários, quanto para as crianças. É muito importante essa inclusão, esse suporte”, disse.

Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoal da SME, Midiã Félix fala sobre a importância do programa de estágio.

“São jovens que vão atuar como auxiliares de sala de aula e que, ao mesmo tempo, estão inseridos no mercado de trabalho na área de educação. O estágio é remunerado e esses auxiliares já começam a atuar no início do ano letivo”, finalizou a coordenadora.