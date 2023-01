Ponte da Presidente Dutra será interditada no final de semana; secretaria orienta sobre rotas alternativas

Ponte da Presidente Dutra passará por intervenção no final de semana; secretaria orienta sobre rotas alternativas. A medida é necessária para um trabalho de reparo na segunda ponte, localizada próxima à Caixa Econômica. O trecho ficará interditado no período que será iniciado na madrugada do sábado (21), até as primeiras horas da segunda-feira (23). “A gente aconselha as pessoas que querem ir do Grande Alto de São Manoel para o Centro que utilizem rotas alternativas. Por exemplo, você que vem do bairro Sumaré e quer ir para o Centro pode utilizar a avenida Leste-Oeste ou também o prolongamento da Coelho Neto. A medida também pode ser feita no sentido contrário”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) realiza neste fim de semana uma intervenção na ponte próximo à Caixa Econômica Federal (CEF), na avenida Presidente Dutra, na Ilha de Santa Luzia, bairro Alto de São Manoel.

A medida é necessária para um trabalho de reparo no equipamento que será realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Em virtude, o trecho passará por uma intervenção física na madrugada do sábado (21), até as primeiras horas da segunda-feira (23).

“A Secretaria de Infraestrutura vai fazer um reparo na ponte na Presidente Dutra, próximo à agência da Caixa. Em virtude desse trabalho foi solicitado à Sesdem uma intervenção no local. Ela começará na noite desta sexta-feira e se estenderá até a manhã da segunda-feira”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

Luís Correia destaca alternativas para o deslocamento das pessoas neste final de semana na região. Ele ressalta que as melhores vias alternativas são o prolongamento da avenida Coelho Neto e a Leste-Oeste no sentido Centro/Bairro.

“A gente aconselha as pessoas que querem ir do Grande Alto de São Manoel para o Centro que utilizem rotas alternativas. Por exemplo, você que vem do bairro Sumaré e quer ir para o Centro pode utilizar a avenida Leste-Oeste ou também o prolongamento da Coelho Neto. A medida também pode ser feita no sentido contrário”.

O diretor executivo de Mobilidade informa que o local estará sinalizado e com agente de trânsito para orientar os condutores de veículos. “Teremos a presença do agente de trânsito na via para orientar as pessoas que estiverem utilizando a avenida e necessitarem de orientação sobre a melhor alternativa. Vai ter momentos em que o condutor necessitará retornar porque o trecho terá essa intervenção”, finalizou.