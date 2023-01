Regiões ribeirinhas de Mossoró são monitoradas pela Defesa Civil

A Defesa Civil de Mossoró realizou durante toda a quinta-feira (19) acompanhamento em áreas ribeirinhas juntamente com membros do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Na parte da manhã o trabalho concentrou-se nos bairros Santa Delmira e Redenção e no período da tarde no bairro Pintos e na comunidade rural de Passagem de Pedra.



Weydson Mariano, coordenador do Departamento de Monitoramento, Alertas e Desastres da Defesa Civil, destacou o monitoramento na região ribeirinha. “Estivemos no bairro Pintos, na entrada do conjunto Vingt Rosado, onde temos uma lagoa de captação e também na barragem da comunidade de Passagem de Pedra, na zona rural, como também na barragem do bairro Barrocas. Fizemos o acompanhamento nestes locais e conversamos com os moradores que moram próximo a esses locais”, disse.



Na parte da manhã, o coordenador informou que houve trabalho no córrego que atravessa os bairros Santa Delmira e Redenção. “Fizemos uma varredura em toda a área de extensão daquele córrego que corta os bairros Redenção e Santa Delmira. O pessoal da Infraestrutura esteve lá e fez o trabalho de limpeza”.



Weydson alerta à população para o correto descarte do lixo. “Pedimos à população que se conscientize e evite jogar lixo na rua para evitar pontos de acúmulo de água e transtornos nos dias de chuva. Detectamos que em alguns pontos a Prefeitura fez a limpeza e poucas horas depois colocaram lixo no local”, finalizou.