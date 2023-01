Obra de revitalização da UEI do Bom Jesus será entregue na próxima segunda, 23. O equipamento, pronto para receber alunos, professores e toda a comunidade escolar, será entregue às 16h. Além da manutenção predial, a unidade recebeu investimentos em mobília e eletrodomésticos, estando agora também 100% climatizada, o que proporcionará mais conforto e bem-estar aos estudantes. Ao longo dos últimos meses, foram executados na UEI Maria Dolores serviços como revisão elétrica e hidráulica, revisão de cobertura, de esquadrias, pintura completa, substituição de portas, troca de lâmpadas, entre outros. Esta é a primeira vez que a unidade recebe amplos serviços de revitalização ao longo dos mais de 20 anos em que está instalada no seu endereço atual.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), concluiu as obras realizadas na Unidade de Educação Infantil (UEI) Maria Dolores Fernandes, localizada no bairro Bom Jesus.

O equipamento, revitalizado e pronto para receber alunos, professores e toda a comunidade escolar, será entregue nesta segunda-feira (23), às 16h.

Além da manutenção predial, a unidade recebeu investimentos em mobília e eletrodomésticos, estando agora também 100% climatizada, o que proporcionará mais conforto e bem-estar aos estudantes. Ao longo dos últimos meses, foram executados na UEI Maria Dolores serviços como revisão elétrica e hidráulica, revisão de cobertura, de esquadrias, pintura completa, substituição de portas, troca de lâmpadas, entre outros.

Esta é a primeira vez que a unidade recebe amplos serviços de revitalização ao longo dos mais de 20 anos em que está instalada no seu endereço atual. “Encontramos a UEI Maria Dolores Fernandes muito carente de manutenção, em condições precárias de funcionamento. Entregá-la agora totalmente revitalizada, 100% climatizada e totalmente equipada, com mobiliários e eletrodomésticos novos, é de fato uma grande conquista para nós gestores e para toda a população de Mossoró”, pontua a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.

Em 2022, a UEI atendeu cerca de 100 crianças, com capacidade atual de receber 132 crianças, de três a cinco anos, distribuídas em seis turmas do Maternal II ao Infantil II. “Começar o ano entregando uma Unidade de Educação Infantil é simbólico do nosso compromisso com o futuro da nossa cidade. Investir na educação das crianças para que tenhamos cidadãos bem formados e cientes do seu papel na sociedade”, reforça Hubeônia Alencar.

Outras unidades da Rede Municipal de Ensino também passam por serviços de manutenção atualmente e serão entregues ao longo das próximas semanas. Desde o início de 2021, a partir de um trabalho de diagnóstico da situação estrutural das escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) do município, a Prefeitura de Mossoró tem buscado reverter a realidade encontrada na Rede.

Nessa perspectiva, a gestão concluiu obras inacabadas, transferiu unidades para prédios com condições adequadas de funcionamento, inaugurou a UEI Neusa Xavier Linhares, no conjunto Nova Mossoró, entre outras ações que reforçam o compromisso da gestão municipal com a educação. “Esta será a nossa 15ª entrega de unidades em plenas condições de funcionamento, o que mostra o nosso compromisso com o fazer público, e já anunciando que teremos muito mais. Isso é "Mossoró Cidade Educação'”, conclui a secretária Hubeônia Alencar.