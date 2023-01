Construtor tira calçamento de Rua do Sumaré e carros atolam após chuva

"Eu vinha e não tinha nada sinalizado então eu entrei, mas quando entrei já caí no buraco", disse Suelson Pereira, trabalhador autônomo que não sabia que as pedras do calçamento da rua tinham sido removidas para a instalação da rede de abastecimento de água. Além do desconforto, ele carregava nas mãos uma peça do carro que havia sido quebrada no incidente. A via corta um terreno onde estão sendo construídas casas no Conjunto Cidade Jardim e por serem imóveis novos, os construtores realizam a escavação na rua para a interligação das casas à rede da CAERN. Após a escavação, a rua não foi sinalizada para alertar os motoristas. Em contato com o MH, o titular da obra reconheceu o problema e disse que já resolveu.

Após uma chuva na tarde de domingo (22), dois motoristas passaram por momentos de tensão quando ficaram com seus veículos presos em meio a muita lama em uma vala aberta na Rua Jardim Acácia, no Alto do Sumaré. Foram dois veículos na mesma situação, um corsa e um Fiat Pálio. O responsável pela obra reconheceu o erro e disse que resolveu na tarde deste domingo mesmo.

"Eu vinha e não tinha nada sinalizado, então eu entrei, mas quando entrei já caí no buraco", disse Suelson Pereira, trabalhador autônomo que não sabia que as pedras do calçamento da rua tinham sido removidas para a instalação da rede de abastecimento de água. Além do desconforto, ele carregava nas mãos uma peça do carro que havia sido quebrada no incidente.

A via corta um terreno onde estão sendo construídas casas no Conjunto Cidade Jardim e por serem imóveis novos, os construtores realizam a escavação na rua para a interligação das casas à rede da Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). "Era para ser sinalizado, por que se fosse eu nem teria passado por aqui. A sorte foi que os vizinhos ajudaram", disse Suelson, agradecido a um morador de uma rua próxima que usou a própria caminhonete para rebocar o corsa de propriedade de Suelson.

A solidariedade também ajudou o outro motorista, identificado como Marlos, que teve o veículo levemente amassado ao receber ajuda para desatolar o Pálio. Ele estava no bairro, visitando um primo. "Moro no Liberdade, vim aqui para visitar o meu primo e não sabia que a rua estava assim".`O pegou de supresa.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE conversou com o responsável pela Obra, Atila Junior, que reconheceu o problema e disse que havia sanado ainda neste final de semana. Assegurou que nesta segunda-feira já vai está tudo correndo bem.