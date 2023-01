PMM realiza manutenção de estrada importante para o escoamento da produção leiteira. A manutenção, que está sendo realizada nas vias na comunidade Panela do Amaro, compreendendo, aproximadamente, 6 km de extensão, faz parte do programa de recuperação de estradas vicinais na zona rural de Mossoró. Polo da RN 117, “a via escoa a produção da grande bacia leiteira nesta parte do município, como também é muito forte a parte da bovinocultura na região”, explica o titular da Seadru, secretário Faviano Moreira disse Moreira, que também informou que ao longo da estrada estão sendo colocadas manilhas em passagens de riacho e água durante o período de chuvas.

Nesta semana, dentro do programa de recuperação de estradas vicinais na zona rural, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), realiza a manutenção das vias na comunidade Panela do Amaro. No total, a estrada tem extensão de aproximadamente 6 quilômetros.

Titular da Seadru, Faviano Moreira acompanha o trabalho de recuperação e destacou a importância da via para os agricultores daquela região.

“Estamos realizando o trabalho de recuperação da estrada de Panela do Amaro, que é importante via dos moradores destas comunidades aqui do polo da RN 117. Esta via escoa a produção da grande bacia leiteira nesta parte do município, como também é muito forte a parte da bovinocultura na região”, disse Moreira que informou que ao longo da estrada estão sendo colocadas manilhas em passagens de riacho e água durante o período de chuvas.

A gerência de Infraestrutura da Seadru já realizou, ao longo dos últimos dois meses, a recuperação de mais de 60 quilômetros em vias vicinais na zona rural do município.

“Já fizemos mais de 60 quilômetros de estradas em 60 dias e esperamos que na próxima semana possamos concluir o trabalho na Panela do Amaro e temos um agendamento para outras comunidades, como no caso de Camurupim, Senegal”, explicou o gerente de Infraestrutura Rural, Vladimir Tavares.

Deusjaime Fernandes, morador de Mossoró, mas que tem uma propriedade na região, comemorou o trabalho realizado na via para escoamento da produção dos agricultores.

“Quem mora aqui sabe da importância deste trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Agricultura. É de fundamental importância o trabalho que está sendo realizado nesta estrada na Panela do Amaro. Ela nos ajuda muito. Transitamos por aqui com leite. Agradecemos muito este trabalho”.