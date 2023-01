TJRN: Comarca de Apodi abre seleção para estágio de pós-graduação em Direito. As inscrições foram abertas nesta segunda (23) e seguem até às 12h da sexta-feira (27), devendo ser realizadas a partir do e-mail direcaoforoapodi@tjrn.jus.br. Estão sendo ofertadas quatro vagas de estágio remunerado e formação de cadastro de reserva até a 15ª colocação. A prova será realizada de forma presencial, em 9 de fevereiro, às 9h, no Fórum Estadual da Comarca de Apodi.

A Direção de Foro da Comarca de Apodi abriu inscrições para preenchimento de quatro vagas de estágio remunerado de pós-graduação em Direito e formação de cadastro de reserva até a 15ª colocação.

Os estagiários selecionados exercerão suas atribuições junto à 1ª Vara, 2ª Vara e Juizado Especial da comarca de acordo com a nomeação realizada.

As inscrições devem ser feitas a partir do e-mail direcaoforoapodi@tjrn.jus.br, no período que vai desta segunda-feira (23) até a sexta-feira (27), encerrando-se às 12h da data final.

SELEÇÃO

A primeira etapa do processo seletivo consiste na elaboração de uma sentença com o conteúdo programático presente no edital, sendo permitida livre consulta à legislação, à jurisprudência e à doutrina, vedada, porém, a utilização de telefones celulares, tablets ou equipamentos eletrônicos equivalentes.

A prova será realizada de forma presencial, em 9 de fevereiro, às 9h, no Fórum Estadual da Comarca de Apodi, ou em outro local a ser divulgado, no caso de incompatibilidade do local com o número de inscritos.

A lista de aprovados nesta etapa será divulgada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) até 24 de fevereiro, contendo os nomes e as notas dos candidatos.

Os 15 primeiros candidatos que compuserem a lista de aprovados serão convocados para uma entrevista com o juiz titular ou pessoa por ele designada, de caráter eliminatório, a ser realizada no dia 27 de fevereiro, a partir das 9h, também no Fórum Estadual de Apodi.

Nesta última etapa, serão analisados os currículos dos candidatos, a fim de esclarecer dúvidas acerca de interesses, expectativas e experiências profissionais anteriores, assim como a aptidão do candidato para a vaga, conforme as demandas da unidade e o perfil acadêmico e profissional desejado.

A lista de classificação final será publicada no DJe no dia 28 de fevereiro.

CONDIÇÕES

A jornada de estágio é de seis horas diárias e 30 horas semanais, podendo consistir em trabalho presencial ou semipresencial.

A jornada diária, por sua vez, será cumprida, a critério da unidade, entre 8h e 18h, de segunda à quinta-feira, e entre 7h e 14h às sextas-feiras, sujeito à modificação caso o aprovado resida ou estude em outra comarca, desde que mantidas as horas obrigatórias.

O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa-auxílio e um auxílio-transporte.

A duração do estágio é de um ano, prorrogável pelo mesmo período, desde que seja comprovado o vínculo com a entidade de ensino respectiva.