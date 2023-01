Paróquia de São Paulo Apóstolo recebe ponto de imunização do "Mossoró Vacina"

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai disponibilizar um ponto de vacinação na Paróquia de São Paulo Apóstolo, no bairro Nova Betânia. A imunização será ofertada à população durante os festejos em homenagem ao padroeiro, nesta segunda-feira (23) e terça-feira (24), das 17h40 às 20h30.



A campanha "Mossoró Vacina" disponibilizará ao público imunização contra Covid-19 e Influenza. Além disso, haverá vacinas da varicela (proteção contra catapora), meningocócica C (proteção contra meningite C) e dTpa (proteção contra difteria, tétano e coqueluche).



As vacinas da varicela, meningocócica C e dTfa estão sendo ofertadas a todo o público temporariamente, mediante disponibilidade de lotes específicos. “A gente lembra que a vacina é liberada conforme o nosso estoque. Estoque esse composto por lotes específicos. Após a conclusão desses lotes, as vacinas ficam liberadas apenas para as faixas etárias e grupos que são recomendados de cada imunizante conforme o calendário nacional”, esclareceu Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.



Além da Paróquia de São Paulo Apóstolo, a vacinação segue acontecendo nesta semana, manhã e tarde, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). “É uma oportunidade que a população tem para atualizar o seu esquema vacinal em mais um ponto extra de imunização”, enfatizou Etevaldo de Lima.