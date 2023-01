Sebrae da Paraíba vem a Mossoró conhecer o projeto de revitalização da cajucultura

O projeto executado de cajucultura em Mossoró, dentro do "Mossoró Rural", recebeu visita de uma equipe do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (SEBRAE/PB). O grupo veio conhecer a metodologia de como a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), está trabalhando na revitalização da cajucultura no município.



A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Sebrae do Rio Grande do Norte e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN), está atuando na zona rural com a revitalização da cajucultura. São 19 comunidades, 200 hectares e 32 mil mudas que beneficiam 100 produtores dos quatro cantos do município.



“O pessoal do Sebrae da Paraíba veio conhecer como o Sebrae do Rio Grande do Norte está fazendo essa atividade de consultoria nas prefeituras, principalmente na área de cajucultura. Mossoró e Serra do Mel apresentaram como estão sendo desenvolvidas as metodologias”, iniciou o gerente de Desenvolvimento Rural da Seadru, Raniere Barbosa.



Barbosa enfatiza que a comitiva do Sebrae da Paraíba pretende executar projeto parecido no estado vizinho. “Eles querem levar esse projeto à Paraíba para executar trabalho parecido com o nosso. Mossoró foi uma das referências nessa parte de explicar a metodologia, como estamos fazendo, como é a parceria da Prefeitura de Mossoró com o Sebrae para apresentar a cajucultura e desenvolver a cultura no município de Mossoró”.



Mossoró iniciou em 2021 essa parceria com o Sebrae em consultoria na cajucultura e em diversas áreas.



CONSULTORIA CAJUCULTURA



Nesta semana a equipe da Secretaria de Agricultura realiza mais uma consultoria de cajucultura. Estão previstas consultoria para agricultores de seis comunidades rurais.



Nesta segunda-feira (23) a atividade será realizada no Assentamento Pomar. Já na terça-feira (24) a equipe estará em Olga Benário. Na quarta-feira (25) é a vez do Assentamento Boa Fé receber a consultoria. Na quinta-feira (26) ela será realizada em Jurema e, por fim, na sexta-feira (27) no Assentamento Favela e Mulugunzinho