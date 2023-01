Desconto de 25% concedido no IPTU de Mossoró é maior do que em cidades de grande e médio porte. O contribuinte que escolher pagar o imposto em uma única parcela terá até o próximo dia 28 de fevereiro para efetuar o pagamento e garantir o desconto. Secretário de Fazenda do município, Ivo Franklin destaca que o desconto concedido pela Prefeitura é maior do que grandes metrópoles e cidades de médio porte no país. “Se você observar os grandes centros que tem uma arrecadação bem maior do que a nossa tem ofertado desconto menor do que o registrado na nossa cidade. Por exemplo, Fortaleza, capital do Ceará, oferta, 8%. Natal, capital do Rio Grande do Norte, ofertou 16%. Já São Paulo, capital, o desconto fica em 3% e no Rio de Janeiro, também capital, chega a 5%”, explica.

A Prefeitura de Mossoró oferece em 2023 desconto de 25% no pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O contribuinte que escolher pagar o imposto em uma única parcela terá até o próximo dia 28 de fevereiro para efetuar o pagamento.

Secretário de Fazenda do município, Ivo Franklin destaca que o desconto concedido pela Prefeitura é maior do que grandes metrópoles e cidades de médio porte no país. “Esse desconto é um dos maiores em nível de Brasil”, inicia.

“Se você observar os grandes centros que tem uma arrecadação bem maior do que a nossa tem ofertado desconto menor do que o registrado na nossa cidade. Por exemplo, Fortaleza, capital do Ceará, oferta, 8%. Natal, capital do Rio Grande do Norte, ofertou 16%. Já São Paulo, capital, o desconto fica em 3% e no Rio de Janeiro, também capital, chega a 5%”, completa.

O titular da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) ressalta ainda a importância do IPTU para o município. “O IPTU é um imposto chamado de receita própria do município. Ele pode ser gasto em várias áreas. O IPTU é devolvido à sociedade por meio de obras de infraestrutura, por meio do esporte, do lazer, da educação, da segurança”, frisou.

O contribuinte também terá desconto se optar pelo parcelamento em oito vezes, com vencimento até o dia 29 de setembro. O desconto de 5% é para o pagamento em até três parcelas mensais, desde que quitadas nas respectivas datas de vencimento de cada parcela e de 3% para o pagamento em quatro ou mais parcelas mensais, desde que, também, quitadas nas respectivas datas de vencimento de cada parcela.

Calendário do IPTU 2023

Quota única/1º Quota – 28/2/2023

2˚ Quota – 31/3/2023

3˚ Quota – 28/4/2023

4˚ Quota – 31/5/2023

5˚ Quota – 30/6/2023

6˚ Quota – 31/7/2023

7˚ Quota – 31/8/2023

8˚ Quota – 29/9/2023