Estagiários de graduação da Prefeitura de Mossoró passarão a ganhar bolsa no valor de R$ 650. O aumento de 30%, concedido pelo município aos estudantes dos cursos de graduação que atuam no âmbito das secretarias municipais, foi dado a partir do Decreto nº 6.751, publicado nesta terça-feira (24), no Diário Oficial de Mossoró (DOM). Até então, o valor da volta era R$ 500. O decreto também determina a ampliação de oportunidades para estudantes do ensino médio e de cursos técnicos profissionalizantes, bem como para estudantes de pós-graduação. A bolsa será de R$ 350 para alunos do ensino médio e cursos profissionalizantes e de R$ 1.200 para alunos de pós-graduação.

FOTO: ALLAN PHABLO