Primeira edição do "Praças em Movimento" acontece nesta quarta (25), no Nova Mossoró.

A Prefeitura de Mossoró realiza nesta quarta-feira (25), às 17h, a primeira edição do projeto “Praças em Movimento”. O evento será realizado no complexo esportivo do conjunto Nova Mossoró com ações voltadas à promoção de saúde e bem-estar.

O projeto tem como objetivos promover saúde e bem-estar; estimular a melhoria do estilo de vida saudável e o combate ao sedentarismo. Ademais, visa estimular a convivência social entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, por meio da prática de atividades físicas, esportivas, lúdico-formativas, danças, lutas e exercícios físicos.

“Projeto novo que será realizado no complexo esportivo – construído recentemente pela Prefeitura de Mossoró – levando ações de saúde, esporte e lazer para a população. A gente convida não só a população do Nova Mossoró, mas também de outros bairros para participar do momento”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

As atividades que integram o projeto “Praças em Movimento” buscam a promoção da participação de diferentes profissionais de saúde no desenvolvimento das ações e atendimentos. “Iremos fornecer à população orientações sobre a prática regular de atividades físicas e ainda como fazer uso dos equipamentos dispostos na praça, utilizando de forma consciente. Além disso, estaremos oferecendo alguns serviços de saúde para os moradores”, pontuou Vivaldo Dantas, profissional de educação física.

A prática de exercícios físicos evidencia um importante meio para melhoria da qualidade de vida. “A atividade física é um remédio para tratamentos em diversas situações de saúde e cuidados com autoestima, peso, saúde mental, parte motora e autonomia para atividades do dia a dia. Praticar esportes e atividades físicas regularmente melhora a qualidade de vida”, ressaltou Vivaldo Dantas.

Programação/Atividades:

-Treinamento Funcional: Equipe Incentivo a Atividade Física (IAF) – Profªs. Hamara e Larissa

-Campo de Futebol: Equipe Incentivo a Atividade Física (IAF) – Prof. Talles

-Ginástica Aeróbica e Localizada: Equipe Incentivo a Atividade Física (IAF) – Profªs. Larissa e Paula

-Brinquedos Psicomotores: Equipe Incentivo a Atividade Física (IAF) – Prof. Hamara

-Academia da 3ª Idade/Caminhada/Corrida: Equipe Incentivo a Atividade Física (IAF) – Profs. Leilson e Vivaldo

-Serviços de Saúde