Hospital Tarcísio Maia realiza terceira captação de órgão para transplante de 2023

Foram captados: fígado, rins, córneas e coração de um paciente vítima de acidente de moto da Maísa. Os órgãos foram enviados para o Distrito Federal e aqui para o Rio Grande do Norte, com apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e da Força Aérea Brasileira, que realiza o transporte. O trabalho foi iniciado ainda na manhã de hoje e se estenderá até o final da tarde.