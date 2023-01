Educação de Mossoró ainda tem mais de 3 mil vagas disponíveis; matrículas são prorrogadas até 3 de fevereiro. Até amanhã (26) as matrículas estarão disponíveis para novos alunos sem comprovada vulnerabilidade econômica. A partir do dia 27 de janeiro, as matrículas serão disponibilizadas para o público em geral, conforme prorrogação prevista na portaria nº 2, da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicada no Diário Oficial de Mossoró (DOM). Conforme dados da Coordenadoria de Inspeção e Registro Escolar da SME, até a tarde desta terça-feira (24), mais de 3,5 mil vagas ainda estavam disponíveis na Rede, em todas as etapas (Berçário, Maternal, Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - EJA), tanto em escolas quanto em Unidades de Educação Infantil (UEIs). As matrículas podem ser feitas através de link disponível em banner na página inicial do portal da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br).

A Prefeitura de Mossoró iniciou terça-feira (24) a sexta etapa do calendário de matrículas da Rede Municipal de Ensino, contemplando agora novos alunos sem comprovada vulnerabilidade econômica. Esta fase segue até esta quinta-feira (26).

De 27 de janeiro a 3 de fevereiro, as matrículas seguem abertas, para o público em geral, conforme prorrogação prevista na portaria nº 2, da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicada no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

Conforme dados da Coordenadoria de Inspeção e Registro Escolar da SME, até a tarde desta terça-feira (24), mais de 3,5 mil vagas ainda estavam disponíveis na Rede, em todas as etapas (Berçário, Maternal, Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - EJA), tanto em escolas quanto em Unidades de Educação Infantil (UEIs). As matrículas podem ser feitas através de link disponível em banner na página inicial do portal da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br).

“Estamos, com a prorrogação do calendário de matrículas, possibilitando que mais pais e mães tenham acesso às vagas ainda existentes na Rede Municipal, uma Rede que já vem passando por importantes avanços, por meio do programa 'Mossoró Cidade Educação', com amplos investimentos que contemplam desde a estrutura física das unidades à entrega de novo mobiliário, eletrodomésticos, carteiras, climatização, entre outras melhorias significativas”, destacou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

O passo a passo da matrícula on-line é simples: o responsável pelo aluno acessa o portal da Prefeitura, clica no banner “Matrículas abertas para novos alunos na Rede Municipal de Ensino”, sendo direcionado para a página em que o processo é realizado. Em seguida, deve-se clicar na aba “Novos Estudantes – Realizar Nova Solicitação de Vaga” e depois em “Faça sua matrícula”. A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno e a data de nascimento. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Sem CPF” e "Avançar".

Na sequência, deve-se informar o nome do aluno e o da mãe da criança e preencher informações sobre a modalidade de ensino, nível de ensino e série. A partir dessa etapa, são apresentadas as unidades com vagas ainda disponíveis. Em seguida, são solicitados os dados pessoais do estudante e do responsável, endereço e disponibilizado um breve questionário socioeconômico.

Quando finalizado o preenchimento das informações, basta confirmar a operação. Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação, em até três dias após a solicitação da vaga, da documentação prevista no art. 17 da portaria que instituiu o calendário de matrículas (confira AQUI). A apresentação dos documentos deverá ser realizada na unidade de ensino para qual foi solicitada a vaga.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que as solicitações de matrículas realizadas de 27 de janeiro a 3 de fevereiro serão destinadas ao público em geral, não havendo, portanto, reserva de vaga antecipada ou priorização de alunos/as com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com Altas Habilidades/Superdotação, nem com vulnerabilidade econômica, já contemplados nas etapas anteriores do calendário.

Vencidas todas as etapas de matrículas, havendo vagas remanescentes nas unidades de ensino, será publicada portaria específica para preenchimento dessas vagas. Para o ingresso na pré-escola, a criança deverá ter idade de 4 anos completos, até o dia 31 de março do ano de 2023. Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 anos completos até o dia 31 de março.