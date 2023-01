Inclusão e cursos de idiomas estão entre ações da prefeitura de Mossoró e UERN para 2023

A Prefeitura de Mossoró e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) têm buscado ampliar a parceria existente entre as instituições. Nesse sentido, a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, e a reitora da Uern, Cicília Maia, se reuniram nesta quarta-feira (25), oportunidade em que dialogaram sobre projetos já em andamento e ações que deverão ser implantadas a partir deste ano.



De acordo com Hubeônia Alencar, no encontro foram debatidos pontos referentes à inclusão de alunos com deficiência, implantação de polos de cursos de idiomas para alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e a instalação do primeiro Centro de Referência em Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Mossoró.



“A conversa com a reitora no dia subsequente ao anúncio de reajuste da bolsa dos auxiliares de sala é muito significativo. Tratamos, por exemplo, de ações de inclusão, que vão desde o reajuste da bolsa à formação dos estagiários, destacando a importância da parceria com a Universidade para que possamos trabalhar não só a capacitação dos auxiliares, mas a formação dos professores que lidam com crianças com deficiência”, frisou a secretária.

“Outro ponto é a oferta do curso de idiomas, que está prevista no ‘Mossoró Cidade Educação’. De forma pioneira, a Universidade vai estar aqui, junto com a Prefeitura, ofertando cursos de idiomas para os alunos da Rede Municipal. Discutimos ainda a questão do ensino integral, já que pela primeira vez Mossoró está criando um Centro de Referência em Educação Integral em tempo integral e a Universidade será parceira, desde a formação ao acompanhamento das atividades diversas que acontecerão naquele espaço”, acrescentou Hubeônia Alencar.



Reitora da Uern, Cicília Maia também reforçou a importância da parceria entre a instituição de ensino superior e a Prefeitura, enaltecendo ações como o reajuste de 30% no valor das bolsas de estágio para os estudantes universitários que atuam como auxiliares de salas de aula que possuem alunos com deficiência na Rede Municipal.



“Tratamos de pontos primordiais, inclusive agradecendo o ajuste da bolsa dos nossos estagiários, e obviamente que nós estamos aqui gratos por esse reajuste, porque a gente sabe que tem um impacto direto na permanência dos nossos estudantes na Uern. Destacamos a necessidade de planejarmos ações conjuntas referentes aos alunos com deficiência, a recepção, o acolhimento a esses alunos, do ponto de vista que nós precisamos sempre ter o olhar cada vez mais atento, buscando sempre dar uma melhor formação aos nossos estudantes. Foi um momento muito produtivo”, concluiu a reitora.