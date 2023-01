Prefeitura de Mossoró entrega 16º equipamento de educação nesta quinta-feira, 26

A Prefeitura de Mossoró entrega nesta quinta-feira (26), às 16h, as novas instalações da Unidade de Educação Infantil (UEI) Maria da Conceição Vidal, localizada à rua Walter Wanderley, s/n, no bairro Liberdade I. O equipamento de ensino passou por um amplo processo de manutenção, estando agora 100% climatizado e em plenas condições de funcionamento para atender alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar.



Foram executados na UEI, ao longo dos últimos meses, serviços como revisão elétrica e hidráulica, revisão de cobertura, de esquadrias, pintura completa, substituição de portas, troca de lâmpadas, entre outros. É a primeira grande manutenção realizada na unidade desde a sua inauguração, em 26 de abril de 2001, ou seja, há mais de 20 anos.



Em 2022, a UEI atendeu 83 crianças e tem, atualmente, capacidade para receber até 116 alunos, de três a cinco anos, distribuídos em cinco turmas, sendo uma de creche (Integral – três anos) e quatro de pré-escola (Infantil I e II). A unidade é uma das que ainda dispõe de vagas para o ano letivo de 2023, com matrículas que podem ser realizadas até o dia 3 de fevereiro.



Este será o 16º equipamento da área da educação entregue pela Prefeitura de Mossoró, em dois anos, com estrutura adequada para o desenvolvimento de suas ações. Nessa perspectiva, a gestão concluiu obras inacabadas, transferiu unidades para prédios com melhores condições estruturais, inaugurou a UEI Neusa Xavier Linhares, no conjunto Nova Mossoró, e reformou/revitalizou escolas e UEIs.