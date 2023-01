77ª Subestação Elétrica da Neoenergia Cosen entra em operação em Mossoró. Essa nova central de distribuição de energia, localizada no bairro Belo Horizonte, irá beneficiar mais de 300 mil moradores do município e da região e é um importante reforço na prestação de bons serviços aos mossoroenses. O prefeito Allyson Bezerra, ressaltou a importância do investimento da distribuidora no município. “A Neoenergia Cosern é um patrimônio do Rio Grande do Norte. Essa obra irá proporcionar mais desenvolvimento ao nosso município e, com ela, reforçamos nossa parceria para possamos continuar crescendo juntos e oferecendo serviços cada vez melhores à população”, frisou.

A Neoenergia Cosern colocou em operação nesta quinta-feira (26), sua 77ª Subestação Elétrica, no bairro Belo Horizonte, em Mossoró. Essa nova central de distribuição de energia irá beneficiar mais de 300 mil moradores de Mossoró e região e é um importante reforço na prestação de bons serviços aos mossoroenses.

“Estamos orgulhosos em inaugurar esta importante obra na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Mossoró, que é o coração do Oeste potiguar, ganha mais um reforço no fornecimento de energia com uma central de distribuição com alta tecnologia de automação que irá contribuir para o desenvolvimento social e econômico da região”, destaca Fabiana Lopes, Diretora-Presidente da Neoenergia Cosern.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, ressaltou a importância do investimento da distribuidora no município. “A Neoenergia Cosern é um patrimônio do Rio Grande do Norte. Essa obra irá proporcionar mais desenvolvimento ao nosso município e, com ela, reforçamos nossa parceria para possamos continuar crescendo juntos e oferecendo serviços cada vez melhores à população”, frisou.

A nova Subestação Belo Horizonte está localizada em um dos bairros mais importantes de Mossoró, atravessado pelas Avenidas Alberto Maranhão e Wilson Rosado, nas quais se concentram inúmeros empreendimentos comerciais.

Além do bairro que dá nome à Subestação, a nova central também beneficiará unidades consumidoras instaladas nos bairros Alto de São Manoel, Centro, Sumaré, Nova Betânia, Aeroporto, Conjunto Inocoop e comunidades rurais próximas.

Negócios instalados nessas localidades, além dos setores de Comércio e Serviços, serão contemplados com a nova rede de distribuição de energia que se junta às demais em operação na cidade.

“Ao longo de 2022, ampliamos nossos investimentos no Rio Grande do Norte com o objetivo de aprimorar nossa prestação de serviço. Procuramos estar cada vez mais próximos da população, dos empresários e das indústrias instaladas em todas as regiões sempre com foco na qualidade e segurança. A população de Mossoró ganha um reforço de alto nível para o fornecimento de energia na região”, frisa Fabiana Lopes.

Participaram da inauguração, além da Diretora-Presidente Fabiana Lopes, o superintendente Técnico da Neoenergia Cosern, Osvaldo Tavares; o superintendente de Operações, Luiz José de Queiroz; Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró; o secretário municipal e o diretor da Secretaria de Infraestrutura de Mossoró; Sílvio Torquato, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico adjunto, representando a governadora Fátima Bezerra; representantes da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio RN), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Mossoró), Senai Mossoró, Seis Clínica Mossoró, Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon Mossoró), Imprensa mossoroense e moradores do entorno da Subestação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A Subestação Belo Horizonte é atendida por uma linha de distribuição em Alta Tensão (69 kV) com três quilômetros de extensão, capacidade instalada de 26,6MVA e comporta até cinco alimentadores em Média Tensão (13,8 kV). A nova central de distribuição de energia atenderá aos bairros Alto de São Manoel, Centro, Belo Horizonte, Sumaré, Nova Betânia, Aeroporto, Conjunto Inocoop e parte da Zona Rural de Mossoró.

“Os investimentos da Neoenergia Cosern em obras estruturantes de Alta Tensão reforçam o compromisso da distribuidora em tornar o sistema elétrico potiguar ainda mais robusto. Essa obra é de relevante importância pois garante maior confiabilidade e qualidade do fornecimento de energia”, afirma Anapaula Nobre Ferreira, superintendente de Expansão da Alta Tensão da Neoenergia.

Todas as 77 subestações da Neoenergia Cosern espalhadas pelo Rio Grande do Norte são dotadas de equipamentos de alta tecnologia de automação que possibilitam a operação e o monitoramento online e a distância da qualidade e da continuidade do fornecimento de energia elétrica. Tudo é controlado pelo Centro de Operações Integradas (COI) no Edifício Sede, em Natal, que faz a gestão das Subestações e da Rede de Distribuição em todo o território potiguar.

Além dessas Subestações “fixas”, a Neoenergia Cosern conta com quatro Subestações Móveis posicionadas em regiões estratégicas do estado para realizar manutenções preventivas, obras de reforço e atendimentos emergenciais nas demais Subestações.