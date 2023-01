Prefeitura de Mossoró inicia terceira etapa de consultorias em cajucultura na zona rural

Nesta sexta-feira (27), a Prefeitura de Mossoró inicia a 3ª etapa de consultorias em cajucultura. Esta nova etapa abordará planejamento financeiro e orientação, preparação e aclimatação para o recebimento de mudas.



A primeira comunidade rural contemplada neste novo ciclo será o Assentamento Favela. No sábado (28), a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) estará na localidade Mulungunzinho. Na próxima semana, conforme o cronograma, seis comunidades rurais receberão a consultoria.



Na próxima segunda-feira (30), a consultoria será realizada em Cabelo de Nego. Já na terça-feira (31), em São Cristóvão. Na quarta-feira (1º), em Rancho da Caça. Na quinta-feira (2), na comunidade de Santa Cruz. Na sexta-feira (3), a equipe estará em Lorena e no sábado (4) em Córrego Mossoró. Esta terceira etapa segue até o fim de fevereiro.



A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Sebrae do Rio Grande do Norte e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN), está atuando na zona rural com a revitalização da cajucultura. São 19 comunidades, 200 hectares e 32 mil mudas que beneficiam 100 produtores dos quatro cantos do município.



“Cada um dos 100 produtores de 19 comunidades vão receber 320 mudas, ou seja, 160 mudas por hectare. As mudas vão chegar assim que o período chuvoso chegar. A consultoria é de 30 horas por hectare. A previsão de término é maio deste ano. Começamos a consultoria em dezembro do ano passado”, ressalta o coordenador de Agricultura, Ney Maranhão.



Recentemente, a Prefeitura de Mossoró, via Secretaria de Agricultura, junto com o Sebrae, abriu 28 novas vagas, que equivale a 56 hectares.



CRONOGRAMA DA TERCEIRA ETAPA



27.01 – Assentamento Favela



28.01 – Mulunguzinho



30.01 – Cabelo de Nego



31.01 – São Cristóvão



01.02 – Rancho da Caça



02.02 – Santa Cruz



03.02 – Lorena



04.02 – Córrego Mossoró



06.02 – Montana



07.02 – Senegal



08.02 – Paulo Freire (Maísa)



09.02 – APAMA



10.02 – Nova União



11.02 – São Romão



13.02 – Oziel Alves



14.02 – Pomar



15.02 – Olga Benário



16.02 – Boa Fé



23.02 – Jurema