Mossoró está entre as 100 melhores cidades do Brasil no segmento tecnologia e inovação

O estudo considera o desenvolvimento inteligente, sustentável e humano, dentro dos eixos saúde, mobilidade, meio ambiente, governança, empreendedorismo, educação, economia, urbanismo, tecnologia e inovação, e energia e segurança.

No ranking, Mossoró ocupa o 90ª lugar no eixo “Tecnologia e Inovação”. Tal posição resulta de diversos investimentos realizado pela Prefeitura de Mossoró em tecnologia, acesso à informação e modernização dos serviços, como o programa “Mossoró Digital”, idealizado para otimizar e modernizar os processos e serviços disponibilizados à população, como a solicitação de alvarás, envio de ofícios ao Município e solicitação da Carteira de Passe Livre para as pessoas com deficiência.

“Entendemos a importância da tecnologia e inovação na gestão pública. Por isso, na Prefeitura de Mossoró, investimos nesses segmentos, tendo como exemplo o programa ‘Mossoró Digital’, que oportuniza solicitação de diversos serviços do Município por meio da internet”, frisa o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.