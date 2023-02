Prazo de inscrição para o programa Semear se encerra nesta segunda-feira, 30

Nesta segunda-feira (30) se encerra o prazo de entrega da documentação dos agricultores familiares para inscrição no Programa Semear 2023. Neste ano, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) estima que cerca de 5 mil agricultores deverão ser beneficiados.



O programa Semear distribui óleo diesel para produtores rurais. “O nosso programa de corte de terra está encerrando uma etapa hoje (segunda-feira), que diz respeito ao recebimento da documentação dos agricultores que serão inscritos”, explica o titular da Seadru, Faviano Moreira.



De acordo com Faviano, essa documentação entregue será analisada e validada para que os agricultores possam ter confirmado seu cadastro no programa.



“Esse prazo da documentação é importante porque somente com isso os agricultores serão inscritos no programa e receberão o óleo diesel para realizar o seu corte de terra”, finalizou.