Codevasf atrasa pagamento e construtora paralisa obras de calçamento em Mossoró

Duas obras de calçamento em Mossoró estão com os serviços parados devido à falta de pagamento da empresa Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf.) as construtoras que estão tocando as obras.

As obras estão localizadas no Parque Universitário e Alameda dos Cajueiros, região Leste da cidade de Mossoró-RN. O secretário de infraestrutura do município Rodrigo Lima, lamenta o fato e explica que não são contratos da Prefeitura de Mossoró com a construtora.

Trata-se de contratos diretos da Codevasf /Governo Federal com a construtora que está tocando as obras e, que, no caso, Prefeitura de Mossoró resta apenas aguardar que os repasses da Codevasf sejam feitos para as construtoras e as obras serem concluídas.

“No Parque universitário a obra nem foi iniciada, na Alameda está paralisada, a empresa está sem pagamento pelo governo federal, infelizmente dependemos do pagamento pelo governo federal a empresa para ele poder retomar as obras”, explicou Rodrigo.

Moradores estraram em contato com o Portal Mossoró Hoje reclamando da paralização das obras e cobrando agilidade na retomada dos serviços.

No bairro Alameda do Cajueiros a obra é de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes) está orçada em R$10.314,000,00 com previsão de entrega em outubro de 2023. Com os atrasos nos repasses, é provável que o prazo de entrega não seja cumprido.

INVESTIGADA





A CODEVASF recebe recursos direto da União, no Governo Bolsonaro, para fazer licitações e contratar empresas para fazer obras de calçamento e asfalto nas cidades, principalmente da região Nordeste. Estes contratos, inclusive, estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal, já tendo o Tribunal de Contas da União, apontando superfaturamento de R$ 1 bilhão nos contratos da Codevasf.

A codevasf se defende