Limpeza da Lagoa do bairro Aeroporto aumenta eficiência do sistema evitando alagamentos

A Prefeitura de Mossoró avança no serviço de limpeza, priorizando áreas importantes para drenagem e captação de águas durante o período chuvoso. Com a aproximação do inverno, o município realiza ações preventivas contra alagamentos. No bairro Aeroporto, zona Oeste, os serviços da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) seguem em progresso, chegando à lagoa de captação localizada às margens da avenida Felipe Camarão.

A lagoa de captação do bairro Aeroporto é um importante equipamento que concentra águas pluviais. A limpeza do espaço proporciona maior eficiência do sistema, evitando alagamentos e inundações com a chegada das fortes chuvas. O trabalho desenvolvido pela Seimurb se concentra na retirada de lixo e materiais descartados de forma irregular.

A desobstrução da lagoa favorece o escoamento rápido das águas, proporcionando maior eficiência da rede de drenagem. A medida evita grandes problemas como alagamentos de vias e prejuízos aos moradores. A atenção especial e preventiva da Prefeitura de Mossoró reforça o compromisso com a dignidade e qualidade de vida da população.

“A limpeza é extremamente importante para a região. Essa lagoa recebe as águas pluviais e essa água segue para outra região do bairro. A desobstrução é fundamental para a captação das águas e para a rede de drenagem. É uma ação preventiva da Prefeitura de Mossoró contra alagamentos”, evidenciou João Marcelo, diretor executivo de Serviços Urbanos.

O trabalho preventivo segue ao longo da semana, chegando a várias regiões da cidade. Nessa etapa, o município avança nas ações de limpeza de canais, bocas de lobo, galerias e córregos. A força-tarefa da Prefeitura de Mossoró evidencia o cuidado e respeito à população mossoroense.