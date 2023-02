Mossoró registra mais um homicídio: morador de rua é assassinado a tiros no Santo Antônio

Mossoró registra mais um crime de homicídio; morador de rua é assassinado no Santo Antônio. O crime aconteceu por volta das 12h40 desta sexta-feira (3), em frente a uma oficina localizada no cruzamento da Rua José Leite com a Av. Lauro. De acordo com informações da Polícia, Fernando Antônio Rosa Pereira, de 45 anos, estava no local, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e desferiram vários disparos contra ele. A motivação do crime é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.

Um popular em situação de rua foi assassinado a tiros no início da tarde desta sexta-feira (3), em frente a uma oficina localizada no cruzamento da Rua José Leite com a Av. Lauro, no bairro Santo Antônio, em Mossoró.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Fernando Antônio Rosa Pereira, de 45 anos, estava no local, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e desferiram vários disparos contra ela.

Fernando foi atingido por 8 disparos e morreu no local. O corpo dele foi removido para exames na sede do Itep, onde permanecerá até que algum familiar compareça ao local para liberá-lo.

De acordo com PM, a vítima já respondia por um crime de furto, mas ainda não é possível afirmar se este caso teria ligação com o homicídio. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.