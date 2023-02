MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

Dívida de R$125 milhões do Governo do Estado com Mossoró começa a afeta os serviços

Allyson e Fátima sentam para discutir dívida e investimentos para Mossoró, como reforço na segurança para o MCJ 2023

Lawrence Amorim é escolhido presidente do Conselho Político da Fecam

Mossoró Vacina" retoma ponto extra na Faculdade de Enfermagem da UERN

BRASÍLIA

Polícia Federal cumpre ordens de prisão contra sete acusados de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro

Dino diz que o governo irá iniciar operação policial para combater o garimpo ilegal na terra Yanomami e milhares de garimpeiros fogem

Lula diz que governo voltara a construir navios e investir na cadeia de óleo e gás

Presidente diz que taxa de juros praticada pelo Banco Central é uma vergonha

CGU aponta desvios em doaçoes da CODEVASF, a estatal do "orçamento secreto"

MUNDO

5.575 prédios caíram com terremoto na Turquia e Síria e número de mortos já passa de 5 mil, informa The Guardian

ESTADO

“Painho fica no RN”, comemora família após anuncio da permanência da Petrobras no estado

Após jornadas nas regionais, Governo do Estado fala em educação em Tempo Integral nas escolas do estaduais

Chove forte nas regiões do Seridó e Alto Oeste do Rio Grande do Norte

POLÍCIA

Comerciante é preso no Vuco-Vuco por suspeita de estupro de vulnerável

Jovem baleado na cabeça em Assu morre no Hospital Tarcísio Maia em Mossoró

Mossoroense preso pela Polícia Militar em Assu transportando dois quilos de maconha

