Moradores do bairro Sumaré reclamam de falta de energia elétrica recorrente

Moradores relataram pelas redes sociais que a energia voltava e, em seguida, faltava novamente, prejudicando inclusive o funcionamento de aparelhos eletrônicos nas residências. Em nota, a Neoenergia Cosern informa que registrou duas ocorrências no bairro Alto do Sumaré, em Mossoró, nesta segunda (6) e terça-feira (7), provocadas por um defeito num componente da rede elétrica - que já foi identificado e foi corrigido na manhã desta quarta-feira (8). As duas ocorrências interromperam o fornecimento de energia elétrica para 3.366 unidades consumidoras no bairro durante 29 minutos na segunda-feira e 90 minutos na terça-feira.