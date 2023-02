MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

BRASILIA

Tabela atualizada do salário educação é oficializada no Diário Oficial da União pelo MEC

Petrobras abre concurso com 1.492 vagas para nível médio com salário inicial de R$ 5.563,90

Justiça libera ex governador Sérgio Cabral da prisão domiciliar e agora ele pode circular usando tornozeleira eletrônica

Justiça decreta falência da Livraria Futura e libera empréstimo de 1 bilhão para a Americanas

MUNDO

Número de mortos já passa de 21 mil em função do terremoto na Turquia e na Síria

Lula se encontra com Biden nesta sexta-feira na retomada das relações com os Estados Unidos

MOSSORO

Zenaide destina recursos para construir 10 postos de saúde e 3 UBS em Mossoró

Prefeitura inicia serviço de manutenção de estrada na comunidade Senegal

Prefeitura de Mossoró entrega nesta sexta-feira “Prêmio Fomento Maurício de Oliveira 2022”

Após reclamação, Cosern reforça rede elétrica que atende o bairro Sumaré

ESTADO

RN tem duas notas mil na Redação do ENEM, Ceará 3 e Rio de Janeiro 4

Covid-19: imunização com vacina bivalente no RN começa em 27 de fevereiro

Gigantes mundiais do setor eólico inauguram o maior complexo eólico no Brasil no RN

Governo cede imóvel para instalação de indústria de alimentos no RN

Prefeito de Apodi entrega calçamento de acesso à região de Areia nesta quinta e nesta sexta a ponte do Bamburral

Policia

Operação do MPRN apura golpes contra idosos em Upanema

Agricultor tenta matar o noivo da mãe duas vezes, acerta o vizinho e termina preso em Alexandria

Empresa desiste de construir Batalhão em Mossoró e São Gonçalo do Amarante e governo do Estado prepara nova licitação