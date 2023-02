Projeto do PCCR docente da Uern é aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa

O plenário da Assembleia Legislativa do RN aprovou nesta quarta-feira (15), por unanimidade, o projeto de lei que altera a remuneração dos cargos públicos de professor do ensino superior da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern).

No último dia 08, o projeto foi lido na Assembleia e seguiu para apreciação das comissões

O projeto prevê implantação, em 2023, da tabela do PCCR docente com aumento de 5% no salário base, para todas as classes e todos os níveis; a implantação, em 2024, da tabela 3, com elevação da titulação: 10% para a Classe I; 26% para a Classe II e 55% para a Classe III, a antecipação da tabela 4, de 2025 para 2024, com aumento linear de 10% no salário base, além do reenquadramento dos aposentados e pensionistas.

Segundo a reitora Cicília Maia, concluída a implantação do PCCR docente, no próximo ano, começam as discussões em torno da repactuação da autonomia financeira e a campanha salarial dos servidores técnicos e docentes.

O projeto agora segue para sanção da governadora Fátima Bezerra.