Confira em detalhes para onde o senador Styvenson destinou R$ 78 milhões

R$ 15 milhões foram indicados pelo senador para a Liga do Câncer de Natal concluir um prédio de seis andares, no bairro do Alecrim, onde vai funcionar o Hospital infantil de combate ao Câncer. O senador disse que vai acompanhar em cima a aplicação destes recursos e também os demais destinados para outros municípios e recomenda que a população faça o mesmo, acessando o seu site, verificando para onde está indo cada centavo e fiscalizando a correta aplicação destes recursos.

O senador Sttyvenson Valentim contabilizou destinação de 78 milhões em emendas para os municípios do Rio Grande do Norte. Segundo ele, não foi nem um centavo para o governo do Estado porque não investiu ainda os recursos que destinou, cerca de R$ 12 milhões, para restruturação d o Hospital Regional Tarcísio Maia, no ano de 2019.

A maior bolada dos recursos do mandato do Senador Styvenson foi para Natal, mas não para a Prefeitura investir e, sim, repassar para a Liga do Câncer concluir o Hospital Infantil de Combate ao Câncer, que está sendo construído no Alecrim.

A Liga de Combate ao Câncer, em Natal, está construindo um prédio de seis andares no Alecrim para tratar crianças com câncer. Primeiro do RN. No caso, o senador Styvenson destinou R$ 15 milhões. O dinheiro virá através da Prefeitura de Natal.





“Já falei com prefeito Álvaro Dias e não haverá problema nenhum em repassar para este fim”, diz o senador. O Hospital Infantil Varela Santiago foi beneficiado com R$ 2,5 milhões, recursos que serão destinados em sua totalidade para instalar painéis de energia solar.

Para o interior, o senador Styvenson destacou investimentos para dá um destino correto ao lixo da cidade, que tem mais o menos 65 mil habitantes. Segundo o senador, futuramente a região vai ganhar uma usina de lixo, vai transformar lixo em dinheiro.

Sobre a área de segurança, o senador disse que vai ter investimento surpresa. Não quis adiantar no que seria investido, mas garantiu que vai ser muito importante. Disse que estava feliz em poder destinar recursos para este fim na Segurança do Rio Grande do Norte.

Ainda conforme o senador, dezenas de outros municípios também vão receber recursos federais indicados por ele, lembrando sempre que vai fiscalizar a correta aplicação destes recursos e, neste ponto, pede que a população o ajude com informações.

Para tanto, é importante saber quanto cada município vai receber e qual o destino destes recursos, para poder acompanhar a aplicação destes recursos.

Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, é o último dia para os senadores e deputados federais indicar o destino dos recursos através de emendas.