Mossoró registrou acumulado 53,8 milímetros de chuva num intervalo de 6h, na quarta-feira (22). A Emparn divulgou os dados registrados pelo seu Sistema de Monitoramento, com o acumulado de chuvas no Rio Grande do Norte no período que compreendeu o carnaval de 2023. Segundo a empresa, Os maiores volumes acumulados no período de sexta-feira (17) até a manhã da quinta (23) foram: Riacho de Santana (Oeste Potiguar) 113,0 mm, São Vicente(Central Potiguar) 82,8 mm, Parnamirim (Leste Potiguar) 55,7 mm, Campo Redondo (Agreste Potiguar), 28,4 mm. A previsão até domingo (26) é de céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

O período carnavalesco de 2023 no Rio Grande do Norte foi marcado por chuvas em todas as regiões. Um dos destaques registrados pelo Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) foi o acumulado 53,8 milímetros (mm), num intervalo de 6h, registrada na tarde da quarta-feira de cinzas (22), no município de Mossoró, 33,4mm em Acari e 22mm em Currais Novos (Seridó Potiguar).

Os maiores volumes acumulados no período de sexta-feira (17) até a manhã da quinta (23) foram: Riacho de Santana (Oeste Potiguar) 113,0 mm, São Vicente(Central Potiguar) 82,8 mm, Parnamirim (Leste Potiguar) 55,7 mm, Campo Redondo (Agreste Potiguar), 28,4 mm.

As chuvas decorrem do afastamento dos bloqueios atmosféricos que vinham atuando neste mês no estado e a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI), principal sistema meteorológico que provoca chuvas no Nordeste Brasileiro e está atuando no RN.

“A tendência é de continuidade da ocorrência de chuvas com o afastamento dos bloqueios meteorológicos e atuação da Zona de Convergência. Esses acumulados contribuem de forma significante com os volumes no mês de fevereiro, que até então vinham com valores baixos’’, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

A previsão até domingo (26) é de céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões. Com relação às temperaturas, a previsão para o Litoral Potiguar, é média é 22°C, durante as madrugadas e 32°C, durante as tardes. Já no interior, as mínimas poderão atingir 18°C e as máximas, 36°C.

REUNIÃO CLIMÁTICA

Na próxima segunda-feira (27), a Emparn vai coordenar, por meio de vídeo conferência, a Reunião de Análise Climática para o Semiárido.

Na ocasião, um time de especialistas dos principais centros, institutos e órgãos públicos ligados à meteorologia da região Nordeste estarão reunidos debatendo e analisando as condições meteorológicas, especialmente as que concernem aos oceanos, temperaturas e umidade. “Vamos anunciar a previsão de chuvas para o trimestre março, abril e maio de 2023, meses que integram a quadra chuvosa do semiárido potiguar”, comentou Bristot.

Acesse o Sistema de Monitoramento da Emparn por meio dos seguintes endereços eletrônicos: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.

PREVISÃO DIA A DIA

24/02/23 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

25/02/23 - sábado - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

26/02/23 - domingo - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.