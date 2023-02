Previsão da Emparn para os próximos dias é de chuva em todas as regiões do estado

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou na tarde desta sexta-feira (24) intensos volumes de chuva nas regiões Agreste, Central e Leste do Rio Grande do Norte.

O boletim pluviométrico publicado pelo sistema às 18h15 registra a ocorrência de chuvas em 113 postos de monitoramento. No município de Parazinho, por exemplo, em um intervalo de cinco horas, choveu 150,4 milímetros.

As chuvas resultam da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) que atua no território potiguar e é o principal sistema meteorológico que traz chuvas para a região Nordeste do Brasil nesta época do ano.



“As chuvas devem cair com mais intensidade nas regiões de Açu, Chapada do Apodi e Costa Branca com a chegada da Zona de Convergência Intertropical associada com as altas temperaturas características da região. Estamos acompanhando as instabilidades que provocam essas chuvas”, explicou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia, Gilmar Bristot.



A previsão para este sábado (25) e domingo (26) será de céu nublado com chuvas em todas as regiões.



Acesse o Sistema de Monitoramento da Emparn por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br