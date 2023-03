Cinco dicas de como se tornar um jogador de poker vencedor

Para se tornar um jogador vencedor de poker é preciso muito mais do que simples sorte, é necessário muito estudo, dedicação e disciplina. Estamos de frente de um dos esportes da mente mais populares em todo o mundo, por isso, é necessário alguns pontos de atenção para se tornar um profissional na área, que são:

1) Estude profundamente as estratégias do jogo

O jogo de poker é um esporte da mente que exige muita habilidade, que vem acompanha de bastante estratégia para várias situações. Inúmeros são os cenários que podem acontecer no desenrolar do jogo, por isso, é necessário entender muito bem os pontos fundamentais do jogo como hierarquia das mãos, posições na mesa, apostas, blefes e mais.

2) Pratique e estude poker regularmente

É necessário prática e estudos diários para evoluir no carteado, senão fica muito difícil progredir. Leia artigos, assista vídeos, acompanhe torneios gigantescos e viva o poker por completo.

3) Observe atentamente seus adversários

Você vai precisar saber ler seus oponentes, para isso, observe-os enquanto eles jogam, tente enquadrar em uma categoria de jogador (passivo, agressivo, fish e maníaco).

4) Gerencie sua banca

Sem gerenciamento de banca é fácil quebrar no poker, independente das suas habilidades. Cada modalidade de poker exige uma banca específica, estude o assunto e fique a par para realizar a melhor gestão de banca possível.

5) Controle seu mindset

Um jogador que perde o controle mental durante o jogo é um jogador totalmente vulnerável. Saiba lidar consigo mesmo quando estiver estressado durante o jogo para que isso não influencie em suas jogadas.

Aprenda a jogar profissionalmente com o GipsyTeam

Em operação desde meados de 2009, o grupo GipsyTeam foi fundado com o intuito de ajudar jogadores amadores a se tornarem profissionais da mais alta elite do poker. Independente do site ou aplicativo de poker que escolher jogar, como o Betfair Poker, os tipos de poker serão os mesmos e as estratégias para conseguir vencer cada um deles também.

Por isso, recomendamos que acesse nossa plataforma online e leia – gratuitamente – diversos artigos sobre: técnicas para ganhar no poker, análises de livros sobre poker, biografias de renomados jogadores e muito mais!

Aproveite para ler nossas análises de salas e aplicativos de poker, o Betfair Poker é uma das salas que analisamos. Preste muita atenção nos benefícios que cada sala oferece para jogadores iniciantes, como promoções, rakeback, bônus de primeiro depósito e tráfego da sala em geral.

Não deixe de conferir agora mesmo nossa plataforma, contamos com um fórum com diversos membros da comunidade do poker, além de termos também um programa de afiliação gratuita chamado de “GT+”.

Nossos jogadores afiliados possuem acordos exclusivos nas salas parceiras (como no Betfair Poker), suporte prioritário e inúmeros benefícios, veja agora mesmo! Ainda, em nossa seção principal deixamos as notícias sobre o mundo do poker e os jogadores profissionais para que você não perca nenhuma novidade.