MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 01/03/2023

BRASILIA

Abicom prevê aumento de 25 centavos na gasolina e FGV de 32 centavos; governo decide taxar exportação de óleo bruto

Petrobras reduz os preços de gasolina em 13 centavos e o governo tributa em 47; Aumento será de 34 centavos; Governo Federal vai taxar exportação de óleo bruto

Governo federal decide mudar distribuição de dividendos da Petrobras

Inscrições no Programa Universidade Para Todos estão abertas até a próxima sexta-feira, 3

Mossoró

Mossoró perde 20 leitos de UTI: 10 fechados no Hospital da PM e 10 bloqueados no HRTM; 25 pacientes aguardam um leito de uti em fila

Em reunião com Marleide, secretário de Infraestrutura diz que projetos e editais estão quase prontos para serem lançados para contratar a empresa que vai reformar o HRTM

Rai e Bell Marques estão confirmados no Pingo da Mei Dia, abertura do MCJ 2023

PMM injeta R$ 21 milhões na economia local com o pagamento dos salários de fevereiro dos servidores

Mossoró Rural: Prefeitura distribui primeira remessa de mudas de cajueiro

Estado

Governadora do RN assina protocolo de intenções com empresa Enerfrin para implantar planta piloto de hidrogênio no Rio Grande do Norte

Emparn prevê média mínima de 479,2 mm de chuvas entre março e maio de 2023 no Oeste do RN

Polícia

Buscas por Marcelo Gomes são direcionadas para a região de Sobral, no Ceará

Golpe do pix: polícia civil prende homem de Patu por roubar dados e hackear redes sociais no interior do RN