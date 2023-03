MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/03/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

BRASILIA

Petrobras lucrou 188,3 bilhões em 2022 e pretende distribuir 215,7 bilhões aos acionistas

Ministério de Minas e Energia solicita suspensão de venda de ativos da Petrobras por 90 dias

Novo Bolsa Família terá valor extra para famílias maiores

MOSSORO

PMM emite nota técnica conjunta sobre recursos do Fundeb e piso dos professores

Mossoró começa a vacinar população acima dos 60 anos com dose bivalente contra a covid-19

Cledenilson Morais deixa comando da secretaria de Segurança; Thiago Marques assume interinamente

Sesap fecha UTI do Hospital da PM, apesar de existir 20 pacientes em fila por UTI por UTI; Unidade ficou apenas com leitos clínicos

ESTADO

Rio Grande do Norte lança novo roteiro turístico no mercado europeu

Sesap orienta população sobre como agir em períodos de chuvas intensas

TER/RN marca para dia 5 de março eleição suplementar de Ipanguaçu

Governo do RN apresenta nova proposta para atualizar o Piso dos professores nesta sexta, 03

POLÍCIA

Churrasqueiro do Restaurante Tchê apareceu; sobre os motivos do desaparecimento, a família avisou que vai orienta-lo a ficar calado

ENTREVISTA

Nesta quinta-feira (2) nós vamos conversar com o Major Emerson Mendes, comandante do CIPRV1, sobre o trânsito na região, em especial em cidades como Baraúnas e Caraúbas, onde acontecem acidentes com frequência.