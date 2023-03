Mossoroense é primeira no RN a receber novo medicamento para câncer de mama aprovado pelo FDA dos EUA. O medicamento é o Trodelvy, aprovado pelo FDA, a Anvisa dos EUA, para o tratamento do câncer de mama classificado como triplo-negativo metastático, uma das condições mais agressivas relacionadas com a doença. A mulher que recebeu, é uma mossoroense de 46 anos. De acordo com o médico oncologista Dr. Thiago Rego, que atua em Mossoró e também é especialista do Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), “se trata de mais uma via de esperança para as mulheres do Rio Grande do Norte com câncer de mama agressivo”. Ele ainda explica que o acesso aos medicamentos mais avançados é possível tanto aos usuários de convênios quanto aos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta terça-feira, (28), a primeira paciente do Rio Grande do Norte recebeu o medicamento Trodelvy, aprovado pelo FDA, a Anvisa dos EUA, para o tratamento do câncer de mama classificado como triplo-negativo metastático, uma das condições mais agressivas relacionadas com a doença. A mulher é uma mossoroense de 46 anos.



A eficácia do Trodelvy é baseada na taxa de resposta global do fármaco, que reflete o percentual de pacientes que alcançaram determinada redução do tumor. A resposta registrada é de 33%, englobando desfechos de eficácia associados com segurança.



De acordo com o médico oncologista Dr. Thiago Rego, que atua em Mossoró e também é especialista do Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), “se trata de mais uma via de esperança para as mulheres do Rio Grande do Norte com câncer de mama agressivo”.



Ele ainda explica que o acesso aos medicamentos mais avançados é possível tanto aos usuários de convênios quanto aos do Sistema Único de Saúde (SUS)

“Há uma posição consolidada na Justiça que, na ausência de resposta aos tratamentos registrados pela Anvisa, deve-se conceder ao paciente medicações de maior custo e tecnologia. O parecer médico faz toda diferença nesse contexto e cabe ao especialista, diante de cada caso clínico individualizado, buscar todas as perspectivas de tratamento e garantia da vida do paciente”, enfatiza o especialista