Polícia Civil prende um dos maiores fornecedores de drogas de organização do RN. Alexandro dos Santos Pinheiro, mais conhecido como "Sandrinho", de 39 anos, foi preso nesta quarta-feira (1º), no momento em que praticava musculação em uma academia localizada em Parnamirim. Ele já havia sido preso pela Polícia Militar, em fevereiro de 2018, com 150 kg de drogas e armas, mas acabou sendo liberado na audiência de custódia, passando mais de dois anos foragido. Em outubro de 2020, policiais civis da DEICOR, integrados com policiais civis da Polícia Civil de Pernambuco, prenderam "Sandrinho" novamente, na cidade de Recife, em Pernambuco. Na época, ele passou apenas 6 meses preso e foi posto em liberdade novamente. As investigações apontam que Alexandro tem envolvimento na distribuição de toneladas de drogas para estados como Paraíba, Ceará, Pernambuco, entre outros.