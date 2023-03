A professora Noeide da Silva Ferreira e o esposo dela, o vendedor Lázaro da Silva Melo Jr., perderam, praticamente todas as suas roupas, além de cama, guarda-roupas e eletrodomésticos, após a casa dele pegar fogo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (2), no Conjunto Nova Mossoró As chamas destruíram completamente o quarto do casal e só não se espalhou por mais cômodos graças a ação rápida dos vizinhos. Para ajudar o casal, que é natural no município de Severiano Melo, amigos e familiares iniciaram uma mobilização nas redes sociais. Noeide contou ao MOSSORÓ HOJE que eles têm recebido muitas doações de roupas, alimentos e que qualquer ajuda é muito bem vinda, visto que agora eles terão pela frente o desafio de reconstruir a casa e comprar o que foi perdido pelas chamas. Os interessados em contribuir com qualquer valor podem enviar a doação por meio do PIX e-mail: lazaroagro@gmail.com; saiba mais sobre o caso.