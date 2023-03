MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/03/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

NACIONAL

Petrobras firma acordo com a Equinor, da Norugega, para avaliar a instalação de sete parques eólicos no mar no RN e em outros cinco estados brasileiros

Gasolina ficou 17 centavos mais cara em média no Brasil com reoneração, informa ANP

Suspensão por 90 dias da venda de ativos da Petrobras no Rio Grande do Norte, Cecara e Espirito Santo deve terminar na Justiça

MOSSORÓ

Moradores reclamam que falta água há mais de 15 dias na região do Abolição IV

Saiba onde encontrar a dose bivalente contra a Covid-19 em Mossoró nesta semana

Prefeitura realiza ação educativa voltada à revitalização do Rio Mossoró nesta terça-feira, 07

Mais de 80% da rede hoteleira de Mossoró já se encontra reservada para o “Pingo da Mei Dia”

Antônio Francisco agradece polo no Mossoro Cidade Junina em seu nome com poesia

Vereador Toni Fernandes aciona o MPRN contra fechamento da UTI do Hospital da PM em Mossoró

ESTADO

Prefeitos do RN vão ao STF contra reajuste do piso dos professores

Fies 2023 abre inscrições nesta terça-feira (7); 1.404 vagas estão disponíveis em instituições do RN

Voltalia vai investir em novos projetos de produção de hidrogênio verde, amônia verde e e-metanol no RN

Médica Veterinária do RN desenvolve aplicativo que ajuda a calcular o nível de dor dos animais

Polícia

Menina de 14 anos sofre tentativa de homicídio no bairro Belo Horizonte, em Mossoró

Polícia Federal investiga desvios de recursos enviados para combater Covid19 em Canguaretama

Uma mulher é vítima de homicídio a cada nove dias no RN, aponta COINE

Agricultor contratou a morte do irmão para ficar com a herança em Almino Afonso, diz Polícia

Ex-presidente da Câmara de João Dias quebra a tornozeleira e Justiça manda prendê-lo

Seridoense e mais 6 viram réus por lavagem de dinheiro e associação criminosa

Polícia Civil prende suspeito de ter assassinado tatuador em fevereiro, no bairro Boa Vista