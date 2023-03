MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/03/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Brasília

Justiça neta pedido feito por Rogério Marinho e Petrolífera contra tributo de exportação de petróleo

Líder do PT no Senado aponta crimes de Nikolas Ferreira e exige investigação e punição do deputado

Receita encaminha ao MPF documentos sobre o caso das joias enviadas pela Arábia Saudita

Mossoró

Comissão de Direitos Humanos e de Saúde da OAB Mossoró visita instalações do Hospital Tarcísio Maia nesta sexta-feira, 10

DNIT inicia plano de trabalho para restauração da Rotatória do Thermas

Trabalhadores da saúde já podem receber a vacina bivalente contra a Covid-19, em Mossoró

SAMU é equipado com rádios de comunicação portáteis digitais que agilizam os atendimentos

Estádio Nogueirão tem todos os laudos renovados e segue apto a sediar jogos em 2023

Estado

Senador Styvenson destaca trabalho do projeto Swell, na cidade de Baia Formosa

Trabalhadores da enfermagem do RN paralisam atividades por 24h nesta sexta 10

Empresa Canadense recebe licença do IDEMA para extrair de ouro numa área de 490 hectares em Currais Novos

DNIT contrata estudo para fazer anel viário na cidade de Pau dos Ferros, diz Prefeita Mariana

Inscrições no concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já podem ser realizadas

Prefeita não negocia pagamento do piso e educadores entram em greve, em Areia Branca

Polícia

Operação do MP prende uma pessoa em flagrante e apreende celulares, drogas e dinheiro em Parelhas

Com auxílio de cão farejador, PC apreende drogas e prende suspeitos em Senador Georgino Avelino

Belas Historias

"Sou um milagre", diz vítima de síndrome rara que o deixou temporariamente preso no próprio corpo