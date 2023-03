Com tomógrafo quebrado, HRTM recomenda levar pacientes para Pau dos Ferros e Natal

Em COMUNICADO, a direção do Hospital Regional Tarcísio Maia recomenda que os pacientes da região de Mossoró que precisem de tomografia para diagnóstico de urgência, devem ser levados primeiro para fazer este exame em Pau dos Ferros e depois retorna para HRTM. O Vale do Açu e regiões próximas, devem levar o paciente para Natal. Em 2021, a SESAP deixou voltar R$ 6 milhões destinados ao Estado para comprar tomógrafos. Na época, a justificativa era de que a grande Natal já tinha tomógrafo instalado em excesso. Porque não destinaram para Mossoró, que só tem um para atender 1 milhão de habitantes?

Em comunicado, a Secretaria Estadual de Saúde (SESAP), informa, que em razão do tomógrafo do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia está quebrado, os pacientes que precisam de tomografia, com urgência para fins de diagnóstico, devem ser levados primeiro para um local que possa fazer este tipo exame: Natal ou Pau dos Ferros.

E orienta, que para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, devem ser encaminhados os pacientes da região oeste do Estado. Já os pacientes da região do Vale do Açu, Central e parte do Seridó, devem ser encaminhados para fazer a tomografia no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. Com o resultado do exame, aí sim encaminhados ao HRTM.

A nota informa ainda que o serviço de saúde do Estado está precisando da cooperação dos municípios para o transporte de pacientes de um hospital para outro.

Revoltante

O Rio Grande do Norte perdeu R$ 6 milhões em emendas parlamentares (2021) para compra exatamente de tomógrafos para o Rio Grande do Norte. Este fato foi notícia na Tribuna do Norte: “Governo do RN perdeu R$ 6 milhões para tomógrafos”

Em Nota, o Ministério da Saúde do Governo Bolsonaro informou que não poderiam comprar os tomógrafos porque a região da Grande Natal (Macaíba, Parnamirim e Assu) já haviam aparelhos suficientes instalados para fazer tomografias via SUS.



Sobre o que informou o governo Federal, o jornal Novo Notícias, de Natal, destacou: “Ministério da Saúde alega excesso de equipamentos e não envia recursos para o RN”

Na época, o MH perguntou porque a bancada federal e o Governo do Estado não destinaram estes seis milhões para comprar dois tomógrafos para hospitais que atende SUS em Mossoró e o outro para o Hospital Regional de Assu, no Vale do Açu?



A justificativa era simples: Mossoró atende a todo o Oeste do Rio Grande do Norte e conta apenas com o tomógrafo HRTM. Poderia ser instalado no Hospital Rafael Fernandes, na Maternidade Almeida Castro, no Hospital da PM ou no próprio HRTM.

Não veio resposta.

Saída emergencial

Fazendo particular, o exame de tomografia pode ser feito no Hospital da Oncologia ou no Hospital Wilson Rosado. Pelo SUS, o único caminho é o sugerido na nota divulgado nesta sexta-feira nas unidades de saúde dos municípios da região Oeste do RN.