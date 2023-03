Vinte e cinco suspeitos de envolvimento nos ataques criminosos ocorridos no RN já estão presos

Dezoito suspeitos de envolvimento nos ataques criminosos ocorridos no RN já estão presos. Além das prisões, também já foram apreendidos pelas forças de segurança do estado artefatos explosivos, armas, munições, veículos e dinheiro. Um suspeito morreu em confronto com policiais. A Secretaria de Segurança Pública informou que todo o efetivo das forças de segurança está mobilizado, por determinação da governadora Fátima Bezerra.

MATÉRIA ATUALIZADA ÀS 22H38 DESTA TERÇA-FEIRA (14).



25 suspeitos de participação nos ataques criminosos que vêm acontecendo desde a madrugada desta terça-feira (14), no Rio Grande do Norte, já foram detidos, entre ele um adolescentes que foi apreendido.

A informação foi confirmada pela assessoria da Secretaria de Segurança Pública (Sesed) do Estado.

Além das prisões, também já foram apreendidos pelas forças de segurança do estado artefatos explosivos, armas, munições, veículos e dinheiro. Um suspeito morreu em confronto com policiais. Veja número abaixo:

Números parciais:

25 suspeitos presos (sendo 1 adolescente, 3 foragidos da Justiça recapturados e 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 suspeito encaminhado ao hospital)

6 armas de fogo apreendidas

1 simulacro de arma de fogo apreendido

18 artefatos explosivos apreendidos

7 Galões de Gasolina apreendidos

5 motos apreendidas

1 Carro apreendido

Dinheiro

Drogas

Munições

Nesta manhã, a SESED reuniu as forças de segurança em entrevista coletiva, para apresentar ações de combate às ações criminosas registradas no território potiguar.

Como deliberações desta reunião foram reforçadas às diligências investigativas por parte das instituições responsáveis, assim como, a ampliação das ações ostensivas em pontos estratégicos do Rio Grande do Norte. Providências judiciárias também foram solicitadas pelas forças de segurança pública aos órgãos competentes.

O Governo do Rio Grande do Norte ressalta ainda que o sistema de inteligência das instituições detectou a possibilidade da ocorrência destas ações. Em posse dessa informação, a Secretaria de Segurança Pública do Estado ampliou o efetivo em zonas com incidência destas ações, condição essa que resultou em uma rápida resposta com prisões e apreensões relacionadas aos atos criminosos.