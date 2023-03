MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 16/03/2023

Nesta quinta-feira (16) o Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio vai entrevistar o Diretor Financeiro e Administrativo da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, Robson Reis, que vai falar sobre o trabalho e os diversos projetos desenvolvidos pela instituição para que a população contribua com o trabalho da Liga. Acompanhe ao vivo, a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró e também, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.