MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/03/2023

POLÍCIA

Força Nacional e policiais do Ceará reforçam segurança em Mossoró a partir desta sexta-feira, 17

Polícia já prendeu 72 suspeitos e facção criminosa segue fazendo ataques no RN

Pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana é incendiado em Natal e 14 motos ficam destruídas

Governo federal enviará mais equipes da Força Nacional ao RN

Presidente da ALRN articula reunião de apoio aos municípios atingidos pelos ataques à Segurança Pública

Governo do RN cria gabinete de gestão de crise com forças de segurança estadual e federal para combater ataques criminosos

Secretário Nacional de Políticas Penais diz que sistema penitenciário do RN se encontra 'estável': 'vamos trabalhar para manter dessa forma'

PM registra homicídios em dois bairros da cidade de Itajá, na tarde desta quinta-feira (16)

Homem é preso após ameaçar de morte a namorada adolescente, em Pau dos Ferros

Operação Normandia: Polícia mobiliza mais de 100 homens para cumprir 30 mandados de prisão e 24 de buscas e apreensões no litoral Sul do RN

MOSSORÓ

Interdição parcial na rotatória do Thermas começa nesta sexta (17) e segue até o final de março

Prefeitura de Mossoró informa em nota que atividades continuam suspensas nesta sexta-feira

Prefeitura de Mossoró realizará vacinação contra covid e febre amarela durante a Festa de São José

ESTADO

Governo senta com setores de transporte e produtivo para retomar atividades

Depois de muitos anos com o nome sujo, Prefeitura de Umarizal finalmente recupera credibilidade fiscal

Inmet emite alertas de chuvas intensas para todo o Rio Grande do Norte

Desembargadora do TJRN anula cassação do prefeito de Porto do Mangue

NACIONAL

Sistema prisional é barril de pólvora prestes a estourar, diz pesquisadora ao comentar ataques no Rio Grande do Norte no Jornal O Globo

Após passar pelo Rio Grande do Norte e Bahia, presidente da Petrobras chega ao Estado do Ceará: “Vamos fortalecer a Petrobras do presente e construir a do futuro!”, diz Jean

“Eles viviam numa bolha ali dentro. Parecia uma seita. A gente tinha informação de tráfico de drogas, prostituição, denúncia de estupro”, diz ex comandante da PM sobre o 8 de Janeiro

Governo Lula pretende remodelar seguro DPVAT ainda em 2023