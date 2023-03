Forex: Dicas para todos os traders

Muitos novos traders entram na negociação forex com a expectativa de se tornarem milionários rapidamente. Eles logo descobrem que ganhar dinheiro com a negociação forex não é tão simples quanto apenas fazer negócios e coletar lucros.

Eles precisam de algumas dicas de negociação forex que podem ajudá-los a ter sucesso no mercado. Se eles obtiverem essas dicas úteis e as combinarem com uma boa educação financeira e trabalho duro, há uma chance de que eles possam se tornar bem-sucedidos como negociantes forex. Se isso soa como algo, você gostaria de continuar lendo. Este artigo lhe dará 9 dicas de negociação forex que podem ajudá-lo a melhorar seus resultados de negociação forex.

Muitos traders iniciantes procuram esse tipo de negociação em que as posições são mantidas por um curto período de tempo, geralmente menos de um dia. Esse tipo de negociação tornou-se tão popular porque também é considerado uma forma de gerar lucros rápidos para a conta do trader. Compreender os perigos da negociação de curto prazo também é importante. A negociação forex de curto prazo está exposta à volatilidade e a má gestão de riscos pode tornar esse estilo de negociação muito perigoso.

As negociações forex de curto prazo normalmente rendem muito menos em cada negociação, mas a maior frequência de negociações compensa isso e, no final do dia, esse estilo de negociação pode gerar um bom número de pips. Você escolherá entre negociação forex de curto prazo e negociação forex de longo prazo em algum momento de sua carreira de trading. Se você permanecer com a negociação de curto prazo ou mudar para a negociação de longo prazo, isso será determinado por sua própria psicologia e estilo de negociação.

As dicas de negociação forex a seguir destinam-se a ajudá-lo a controlar seu risco e administrar seu dinheiro de forma eficaz. Espero que essas 9 dicas de negociação forex ajudem você a se tornar um trader melhor.

Entenda sua personalidade e estilo de negociação

Pode parecer um conselho óbvio, mas conhecer sua própria personalidade e estilo de negociação é muito mais fácil falar do que fazer. Todos nós temos nossa própria personalidade e objetivos, e todos nós temos nossa própria abordagem única aos mercados e negociações. Você precisa saber qual é a sua personalidade e abordagem se quiser ser um trader de forex bem sucedido.

Enquanto alguns traders se sentem mais à vontade com posições pequenas e seguras, outros adoram apostar nas cercas com as negociações mais arriscadas, mas potencialmente mais lucrativas. Qual caminho é o seu?

Pense também se você gosta de ser um seguidor que pode funcionar bem com uma abordagem de acompanhamento de tendências. Ou talvez você goste de ir contra a multidão e esteja sempre procurando uma maneira diferente de abordar as coisas. Esse tipo de personalidade geralmente se sai bem como um trader contrário.

Você não precisa descobrir tudo isso agora, mas deve ter isso em mente.

Escolha sua Melhor Corretora

Você já sabe que existem literalmente centenas de corretoras para escolher, algumas regulamentadas e outras não, e cada uma é diferente em alguns aspectos. Alguns se concentram em tipos de ativos específicos, enquanto outros podem funcionar melhor para uma abordagem ampla. Existem corretoras para traders iniciantes e outras para traders profissionais.

Você precisa de negociação automatizada? O regulamento da corretora é importante para você? Faça essas perguntas a si mesmo antes de escolher uma corretora. Você pode usar a FBS, corretora disponível na versão de portugal fx.

Aprenda e Pratique Várias Estratégias de Negociação

Se você deseja fazer da negociação forex uma carreira, você deve se tornar um forex trader especialista. Isso significa aprender e dominar várias estratégias de negociação profissional. Assim como um advogado terá uma abordagem diferente para tribunal de trânsito versus tribunal civil, você também precisa ter uma abordagem diferente para diferentes condições de mercado.

Ter várias estratégias de negociação à sua disposição oferece uma visão e compreensão mais amplas do mercado. Também lhe dá a opção de ter a melhor estratégia de negociação, não importa como as condições do mercado mudem.

Comece largo e termine estreito

Sempre comece sua análise a partir dos prazos mais altos. Observar o gráfico semanal e diário fornecerá uma visão geral e as tendências de longo prazo. A partir daí, você pode detalhar os períodos de 4 horas, 1 hora ou menos.

Depois de conhecer a tendência de longo prazo, você pode usar os gráficos de curto prazo para encontrar oportunidades de curto prazo na mesma direção das tendências de mercado mais amplas.

Há verdade no velho ditado de que “ a tendência é sua amiga ”.

Verifique as correlações de ativos

Correlações em ativos podem ajudá-lo a identificar boas negociações quando usadas a seu favor. Uma correlação é uma relação estatística entre dois ativos. Por exemplo, o dólar canadense tende a ser positivamente correlacionado com os preços do petróleo. Isso significa que eles costumam se mover juntos. Uma correlação negativa significa que os ativos tendem a se mover em direções opostas. Um bom exemplo disso é o dólar americano e o ouro .

Saber sobre essas correlações, entender seu impacto em sua negociação e usá-las a seu favor pode lhe dar a vantagem necessária para se tornar mais bem sucedido como trader.

Sempre Tenha um Plano de Negociação

Há um ditado que diz “ Falha ao planejar, planeja falhar ” e é apropriado para os trader da forex manter isso em mente.

Seu plano de negociação é o que lhe dirá quando entrar e sair de sua posição, a meta de lucro, quanto risco você estará disposto a aceitar e tudo mais sobre sua negociação. Isso evitará que você fique com muito medo ou ganancioso e deve impedir a tomada de decisões emocionais.

Com toda a honestidade, ter um plano de negociação é uma das dicas mais importantes e provavelmente deve estar no topo desta lista. E a chave não é apenas ter um plano, mas segui-lo religiosamente e reservar um tempo para analisar o desempenho dele, para que você saiba quando mudanças podem ser necessárias.

Proteja seu capital gerenciando seu risco

Proteger seu capital é o que o manterá no jogo de negociação quando outros foram expulsos por seu próprio comportamento de risco descuidado. Lembre-se de que o mercado sempre estará lá para outro dia, e você quer ter certeza de que tem capital para tirar proveito disso em sua conta de negociação forex.

Isso significa sempre calcular seu risco em qualquer negociação e saber quando entrar e quando tirar um dia de folga. A volatilidade é boa, mas não se aumentar seu risco a ponto de explodir sua conta. Também certifique-se de sempre usar stop loss para se proteger de movimentos imprevistos.

Negocie com os fatos

Você pode estar pensando que isso é básico, mas muitos traders caem na armadilha de negociar com emoções e palpites, em vez de fatos. Sempre negocie o que o mercado mostra, não o que você espera ver. Aguarde a configuração da sua negociação e evite negociar com base nas emoções.

Duas coisas que você pode fazer para ajudar a garantir que está negociando com fatos e não com emoções é ter um plano de negociação claro que você está seguindo o tempo todo e manter um diário detalhado de suas negociações.

Nunca pare de aprender

O mercado forex é um dos sistemas financeiros mais complexos já criados, e ninguém jamais saberá tudo o que há para saber sobre ele, especialmente porque as condições do mercado estão sempre mudando. Isso torna crucial para você estar sempre aprendendo.

Como o mercado cambial está em constante mudança, você precisa entender que o que funcionou ontem não funcionará necessariamente hoje. E quando sua estratégia parar de funcionar, seria bom ter o conhecimento para saber por que ela parou de funcionar e como corrigi-la.

Procure sempre experimentar novas estratégias, encontrar novas formas de pesquisar o mercado, dominar suas ferramentas técnicas e suas estratégias de análise fundamental.

Por último, fique de olho nas tecnologias em evolução, como negociação automática, software de back-testing e novos indicadores técnicos de negociação. Cada um pode ter um lugar em seus planos de negociação futuros.

Para concluir

Como você provavelmente já sabe, a maioria das pessoas que começam a negociar forex acabam perdendo dinheiro. Poucos traders passam dos 6 meses e menos ainda chegam à marca de 2 ou 4 anos. Uma das razões pelas quais isso é verdade é que os traders, que tendem a ser bastante agressivos por natureza, tendem a ficar excessivamente confiantes após várias negociações vencedoras consecutivas. Isso os leva a abandonar seu gerenciamento de risco e seus planos de negociação e, eventualmente, eles se queimam gravemente. É por isso que você sempre precisa ficar por dentro de suas negociações e emoções.

Leve o mercado a sério, entenda a si mesmo e use nossas dicas de negociação forex para ajudá-lo a se tornar o trader mais bem sucedido possível. Sabemos que você pode alcançar o sucesso que deseja.