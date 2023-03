MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 20/03/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

POLÍCIA

Reforços chegam, inclusive aéreo, e se alinham com forças de segurança do RN

Ministro Flávio Dino diz que se necessário for dobra o reforço enviado ao RN e anuncia recursos para compra de armas, viaturas e reforma e construção de presídios

Número de presos de suspeitos de ataques chega a 135 no RN

Polícia Civil prende suspeito de matar policial penal no município de São Gonçalo do Amarante

Aproveitando-se do momento de ataques, homem de 47 anos queima o próprio carro para receber o seguro e termina preso em Mossoró-RN

“Estado não pode aceitar ser extorquido”, diz juiz Henrique Baltazar, da Vara de Execuções Penais do Rio Grande do Norte

Acusados de ordenar ataques no RN estão sendo procurados pela polícia em outros estados

MOSSORÓ

Prefeito reúne forças de segurança e anuncia que três linhas de ônibus voltam a circular, treze UBS serão reabertas e a limpeza pública triplicada

Escolas continuam fechadas e ônibus de transporte escolar vigiados 24 horas por homens armados

ESTADO

Gestores de Natal e Parnamirim, seguem o exemplo de Mossoró, e retomam coleta de lixo com escoltas armadas

Barragem Armando Ribeiro, em Itajá, está com 49%, e Santa Cruz, em Apodi, com 28%

Rio Grande do Norte registra chuva em todas as regiões no Dia de São José

Fatalidade: Músico tenta salvar sogro de ataque de abelhas e morre em Felipe Guerra

“Piso salarial dos professores é lei, portando, deve ser cumprido”, diz prefeito de Governador Dix Sept Rosado

Umarizal prepara primeira exposição Agropecuária para o início de agosto

Prefeito de Apodi comemora sangria dos açudes e cheia do Rio Umarizal chegando ao Banburral

NACIONAL

BBC News Brasil destaca: “Facções nunca dormem”: a guerra silenciosa por trás dos ataques no Rio Grande do Norte

Governo Bolsonaro já tem sete investigações instaladas durante o Governo Lula; Destaca-se Genocídio na Amazônia, Entrada de Joias e Espionagem da Abin

Com Jean Paul na Petrobras e Lula presidente, Alemanha vê chances ampliadas do Brasil lidera produção de hidrogênio verde no mundo