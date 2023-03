Estudante mossoroense viaja à Brasília para ser Embaixadora do Reino Unido por um dia. Laila Paiva é acadêmica do curso de Direito na Universidade Potiguar (UnP), em Mossoró. Durante dois dias na próxima semana, Laila vai poder acompanhar a Embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, primeira mulher a ocupar a posição. Em Brasília, a jovem vai participar ativamente de eventos e da agenda da Embaixadora para conhecer o trabalho diplomático britânico realizado no País. Esse é o segundo ano do concurso “Embaixadora por Um Dia 2023”, que tem como objetivo promover a participação de mulheres na diplomacia internacional e incentivar jovens brasileiras a se tornarem líderes e agentes de mudança.

A jovem mossoroense Laila Paiva, de 21 anos, está para viver uma experiência única. Foi a partir de um vídeo compartilhado nas redes sociais contando um pouco do seu sonho de ser embaixadora, que ela deu um grande passo na sua vida acadêmica e conquistou a única vaga do concurso cultural “Embaixadora por Um Dia 2023”.

Laila é aluna do 7º período do curso de Direito, da Universidade Potiguar (UnP), Campus Mossoró, e revela estar ansiosa para vivenciar a experiência. “Vai ser uma oportunidade de conhecer novas pessoas e ver o dia-a-dia da Embaixadora. Gosto muito dessa área diplomática e quem sabe, pode ser uma possibilidade de seguir a carreira”.

Essa não é a primeira vez que Laila viaja à Brasília. Em 2019, ela foi selecionada no concurso Jovem Senador para representar o Rio Grande do Norte e passou uma semana acompanhando as atividades legislativas do Congresso Federal.

“Quando fui à Brasília, em 2019, uma professora do Ensino Médio me acompanhou. Dessa vez, estou indo sozinha e é um momento muito especial. Quando a gente é pobre, a única maneira de desfrutar de algumas oportunidades como viajar de avião é através dos estudos. Então, estou muito ansiosa e feliz com tudo isso”, afirma.