Prazo para convocação por meio da lista da espera do FIES começa hoje (21) e segue até 18 de maio. Quem não foi pré-selecionado na chamada única pode disputar as vagas ofertadas para o primeiro semestre de 2023. Para saber se foi convocado, o candidato deve consultar periodicamente a página do Fies por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estudantes pré-selecionados nessa etapa do Fies têm até três dias úteis após a data da convocação para complementar a inscrição na página do Fies. É importante ficar atento às atualizações das convocações que são publicadas até o dia 18 de maio. Quem não complementar a inscrição no prazo estabelecido perde a vaga, que será disponibilizada para o próximo candidato da lista de espera, conforme a ordem de classificação.

FOTO: REPRODUÇÃO