MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/03/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

POLÍCIA

Secretaria alerta sobre golpe com ameaça de incendiar imóveis ou estabelecimentos no RN

Projeto de Lei de Styvenson prevê pena de até 30 anos para acusados de ataques no RN

SESED registra ataques em Natal, Parnamirim e Senador Georgino Avelino

Forças de segurança cumpre mandados de prisão nesta quarta-feira em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Canguaretama, Bom Jesus, Santo Antônio, Caiçara do Norte, Acari e Macau

Número de suspeitos presos por ataques no RN chega a 150

PF deflagra operação Firearms para combater tráfico internacional de armas

Casal sofre ataque a tiros em Apodi. Jovem morre no local e a namorada dele é socorrida com tiro de raspão para o Hospital Regional

MOSSORÓ

Vereador propõe usar emendas impositiva dos vereadores para pagamento de diárias operacionais da Guarda Municipal

Apesar de ter tido um caminhão queimado, Caern diz que atendimento à população seguirá em Mossoró e região

Estudante mossoroense viaja à Brasília para ser Embaixadora do Reino Unido por um dia

Prefeitura destrava obra do Complexo Esportivo do Santa Delmira; Licitação é Pública no Diário Oficial do Município

ESTADO

Após chuvas, reservatórios chegam a 45% da capacidade, crescimento de 4,5 em 13 dias de chuvas

Emparn aponta que acumulado de chuvas no RN chega a 433 e Inmet alerta que vai ocorrer mais chuvas

Prefeito de Apodi concluiu pavimentação na comunidade de Melancias

Pressão faz prefeitura de Areia Branca abrir negociação com os professores

Governadora monta força tarefa para agilizar a aplicação dos 100 milhões, dinheiro novo anunciado pelo ministro Flávio Dino