21 alunos da Rede Municipal de Ensino de Mossoró são aprovados no IFRN. Letícia Tayane de França Alves e Sabrina Soares Pereira, ambas com 15 anos, são duas das alunas aprovadas, que agora iniciaram um novo ciclo em suas vidas. “Os professores da escola ajudaram muito, porque sempre que a gente tinha alguma dúvida, eles tiravam, passavam questões semelhantes ao que poderia ser cobrado no IF, isso ajudou muito”, relata Letícia, que vai cursar Edificações a partir da segunda-feira (27), e concluiu o fundamental em 2022, na Escola Dr. José Gonçalves. “É preciso tentar, porque desistir não é uma opção. Devemos sempre seguir em frente”, disse Sabrina como incentivo para os estudante da escola que vão tentar a seleção em 2023.

Alunas da Escola Municipal Dr. José Gonçalves, localizada no Sítio São João da Várzea, zona rural de Mossoró, Letícia Tayane de França Alves e Sabrina Soares Pereira, ambas com 15 anos, foram aprovadas no Exame de Seleção para ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

A aprovação é um novo ciclo que se inicia na vida das jovens estudantes, que concluíram o Ensino Fundamental em 2022, na Rede Municipal de Ensino.

“Fiquei sem reação na hora que recebi o resultado. Estava na casa da minha avó, que chorou muito, me abraçou. Queria muito passar e estava muito ansiosa. Concentrei-me nos estudos e todo mundo estava me apoiando, acreditando que eu conseguiria passar. Os professores da escola ajudaram muito, porque sempre que a gente tinha alguma dúvida, eles tiravam, passavam questões semelhantes ao que poderia ser cobrado no IF, isso ajudou muito”, relata Letícia, que vai cursar Edificações a partir da segunda-feira (27).

Ao saber da aprovação, Sabrina Soares, que optou pelo curso de Mecânica, conta que ficou surpresa. “Fiquei sem acreditar. Estava sem esperança. Na hora, mandei um áudio para minha mãe, que sempre acreditou que eu poderia ser aprovada”, lembra a estudante, que desde o 1º ano do Ensino Fundamental estava matriculada na Escola Municipal Dr. José Gonçalves.

E o que elas esperam para o futuro? Letícia, após concluir o curso técnico na modalidade integrada ao Ensino Médio, pretende ingressar na graduação, possivelmente, em Medicina.

“Eu espero aprender muito, para poder entrar na faculdade que eu quero. No momento estou pensando em fazer Medicina, mas não tenho tanta certeza”. Sabrina também ainda tem dúvidas sobre a graduação. “Estou em dúvida. Penso em Psicologia e outras áreas também”, disse.

Questionadas sobre qual mensagem elas gostariam de deixar para os alunos da Escola Dr. José Gonçalves que este ano participarão do Exame de Seleção do IFRN, as estudantes aprovadas afirmaram que o importante é não desistir dos sonhos. “É preciso tentar, porque desistir não é uma opção. Devemos sempre seguir em frente”, pontuou Sabrina. “Vale muito a pena. É uma grande oportunidade”, complementou Letícia.

A aprovação de Letícia e Sabrina foi celebrada pela comunidade escolar e pelos familiares das alunas. “Eu fiquei muito contente por ela ter passado. Ela não tinha muita esperança de passar não, mas eu sim. Eu não tive oportunidade, mas dei essa oportunidade a minha filha. Desde os sete anos que ela estudava na mesma escola. É muito bom o ensino de lá, não tenho o que dizer”, comentou Maria da Conceição, mãe de Sabrina Soares.

“É muito gratificante ver o desempenho delas, principalmente para chamar atenção dos demais estudantes. É uma alegria que a gente esboça em toda a comunidade rural. Elas são um exemplo para os demais alunos”, relatou Jéssica Nunes, diretora da Escola Municipal Dr. José Gonçalves, unidade que possui mais de 350 alunos, incluindo as turmas do Anexo que funciona na comunidade Panela do Amaro.

Professores de Sabrina e Letícia, Celielton Silva e Miguel Pereira também estão orgulhosos do resultado alcançado pelas jovens. “Elas têm um diferencial para muitas pessoas, que é o diferencial da família, de fomentar sonhos e possibilitar que o estudo aconteça. A principal mensagem que queremos deixar é: acreditem no futuro e estudem”, relatou o docente Miguel.

“Sem o apoio da família, a escola fica também um pouco restrita, porque a gente não está o tempo todo com os alunos. Essa parceria é muito importante. Que os alunos, de maneira geral, possam aproveitar as oportunidades na escola, e abraçar esse sonho, que eles vão conseguir também. Não é porque estão na zona rural que eles não podem, até porque o apoio da escola eles têm, então é correr atrás, batalhar, que eles conseguem, eles podem ser os próximos a chegar a esse patamar”, acrescentou Celielton.

RESULTADO POSITIVO

Letícia e Sabrina integram a relação de 21 alunos da Rede Municipal de Ensino aprovados no IFRN. Estudantes de 11 escolas alcançaram a aprovação em quatro cursos: Edificações, Informática, Mecânica e Eletrotécnica. Entre os aprovados, dois alunos conquistaram o 1º lugar em suas respectivas listas de ingresso para o curso de Eletrotécnica: Crisllâm Erik e Allicya Clara, ambos da Escola Municipal Manoel Assis, unidade que teve a maior quantidade de aprovados entre as escolas da Rede (cinco no total).

Também tiveram alunos aprovados no Exame de Seleção do IFRN as escolas Marineide Pereira, Heloísa Leão, Raimunda Nogueira do Couto, Alcides Manoel, Dinarte Mariz, Celina Guimarães Viana, Prof. Antônio Fagundes, Rotary, Sindicalista Antônio Inácio e Dr. José Gonçalves, essas duas últimas localizadas na zona rural.