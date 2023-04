MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 31/03/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

POLÍCIA

Mossoró se aproxima de 30 dias sem registrar homicídio

Em Areia Branca, polícia prende Pingaró, acusado de furtar telhado de galpão de empresa salineira

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania será lançado no RN nesta sexta-feira (31)

NACIONAL

Presidente do Banco Central diz que taxa Selic deveria ser de 26,5% e prevê crescimento de 1,2% em 2023

Nova regra fiscal que está a caminho do Congresso prevê aumento real de gastos e pisco para investimentos

Lewandowski anuncia que deixar o STF no dia 11 de abril e espera sucessor com reputação ilibada e trajetória impecável

Recepção de Bolsonaro contou com “meia dúzia de gatos pingados”, diz jornalista da CNN

TCU determina que Forças Armadas devolva 27,8 mil por compra superfaturada de Viagra

Mossoró

Começa chegar água nova no rio Apodi-Mossoró e aumenta preocupação de moradores das margens do rio nas Barrocas e Alto da Conceição com possível sangria da barragem de Santa Cruz

Prefeitura recupera galeria interligada à Lagoa do Bispo, no bairro Nova Betânia

Técnicos instalam centrais de ar condicionado na Creche Maria Júlia Uchôa, nos Pintos

Viva Rio Branco terá retorno com ação alusiva ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Prefeitura reforça equipes de limpeza para retirar o lixo e entulhos jogados por moradores nos muros e terrenos baldios

Em Brasília, Isolda reúne com coordenador do Mais Médicos e pede prioridade para Mossoró

Sexta-feira começa com leve nevoeiro cobrindo toda a cidade de Mossoró

Estado

Regra aprovada em 2022 do imposto único em todos os estados sobre combustíveis entra em vigor em julho; No RN, a previsão é de aumentar 0,44 centavos por litro de gasolina

Morre em Natal, aos 80 anos, o ex-deputado estadual Raimundo Fernandes

Hospital da Mulher lança campanha para diagnóstico precoce do câncer de mama

Vejam mais dicas dos bombeiros para evitar acidentes em “águas novas”. Apanha Peixe, em Caraúbas, está faltando apenas 10 cm para começar a sangrar

Prefeitura Municipal está realizando o cadastro dos vendedores ambulantes na Secretaria de Turismo