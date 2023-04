MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 03/04/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Nacional

STF forma maioria para acabar com prisão especial para pessoas com diploma de nível superior

Não toleraremos nenhum tipo de violência, diz Jean Paul Prates sobre denúncias de assédio, constrangimento e violência motivada por gênero na Petrobras

Opep anuncia cortes na produção de petróleo e preço internacional sobre de 6 a 8%

Mossoró

Mossoró celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Com mais água na direção de Mossoró, Defesa Civil coloca equipes de plantão no 199

“Passando para avisar que no dia 24 de junho estaremos em Mossoró”, diz vocalista do Parangolé

Prefeitura abre licitação de Credenciamento de empresas interessadas em patrocinar o MCJ

Mossoroense deve gastar em média R$ 98,47 com compras de Páscoa, diz Fecomércio

Saúde na Praça retoma atividades e oferece serviços gratuitos aos mossoroenses

Covid-19: Mossoró inicia vacinação bivalente no público com comorbidades nesta segunda-feira

Estado

Chuvas fortes elevam o nível dos principais reservatórios do Rio Grande do Norte

RN recebe veículos, armas, equipamentos e recursos extraordinários do Governo Federal

Polícia

Bombeiros com ajuda de moradores resgatam os corpos de dois pescadores no Açude do Saco

Touro mata pecuarista na zona rural do município de Marcelino Vieira-RN

Jovem do bairro Lagoa do Mato é morto a tiros no bairro Ouro Negro, em Mossoró

Polícia registra homicídio em Antônio Martins e em são Rafael

Polícia prende Bibi Perigosa no Estado do Rio de Janeiro por ordens da Justiça do RN

Presença da Força Nacional no Rio Grande do Norte terá avaliação mensal